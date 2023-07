© Découvrez ce que votre ange gardien veut vous dire si vous êtes Verseau, Cancer ou Capricorne

Astrologie et spiritualité se rejoignent lorsqu’il s’agit de désigner l’ange gardien de chacun des signes du zodiaque. En effet, selon la date de naissance, c’est la présence et le soutien spirituel qui nous accompagneront. Et chacun des anges a ses propres caractéristiques et ses propres forces.

Dans le cas des anges gardiens du Verseau, du Cancer et du Capricorne, chacun a ses particularités. D’ailleurs, ses messages pour abriter les personnes nées sous ces signes et leur tutelle. Bien entendu, le message n’est pas toujours le même, mais varie selon les jours. Et voici ce que ces êtres spirituels ont à dire à leurs protégés.

Le message des anges gardiens pour les natifs du Verseau, du Cancer et du Capricorne

Verseau : Ange Cassiel

Cassiel est l’ange gardien des hommes et des femmes nés sous le signe zodiacal du Verseau. Les vertus de l’ange Cassiel sont liées à l’impulsion qu’il donne, de sa place, pour que les rêves se réalisent. De plus, Cassiel n’abandonnera jamais ses protégés dans les moments durs et difficiles. Mais – au contraire – ils seront là pour leur donner la force nécessaire pour pouvoir aller de l’avant. Les personnes nées en Verseau, selon leur horoscope et par la main de Cassiel, sont libres, originales et extrêmement humaines.

Cancer : Archange Jophiel

Dans l'horoscope, le Cancer est l'un des signes les plus protecteurs (bien qu'ils deviennent parfois surprotecteurs). Il n'est donc pas surprenant que leur ange gardien, l'archange Jophiel, se distingue également par cette caractéristique. Dans ces moments de réflexion, les Cancers devraient prêter attention aux signaux que Jophiel envoie au monde terrestre. Souvent, les messages d'énergie et de sagesse peuvent même parvenir aux gens par le biais des rêves.

Capricorne : Archange Zadquiel

Dans l’horoscope, les hommes et les femmes nés sous le signe du Capricorne sont connus pour être extrêmement introvertis, analytiques et discrets. Si personne ne leur parle, ils peuvent rester silencieux pendant des heures. Mais cela n’enlève rien au fait que leurs contributions sont très importantes.

Zadquiel est l’ange gardien des hommes et des femmes capricornes. Et ses caractéristiques coïncident, dans une certaine mesure, avec celles des personnes nées en Capricorne. Analytique, l’archange Zadquiel concentrera toujours son énergie à aider ses protégés à franchir des étapes et à s’épanouir spirituellement. La responsabilité et la persévérance sont ses traits distinctifs.