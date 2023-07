© Découvrez les avantages et les inconvénients de l'amour des signes d'eau

Il existe sans aucun doute un type d’amour qui reste à jamais au fond du cœur, même si la date de péremption arrive. C’est le genre d’amour qui se donne avec transparence, qui n’a pas peur de montrer son côté le plus vulnérable et qui laisse couler les larmes, parfois de bonheur. Le fait est qu’il ne se tait sur rien, ce type d’amour est celui des signes d’eau. Celui qui s’adapte à toute adversité et fait en sorte que l’autre se sente valorisé.

Mais quels sont les avantages et les inconvénients d’aimer les signes d’eau : le Cancer, le Scorpion et les Poissons ?

Les signes d’eau sont une étreinte d’émotions. Ils ont également la facilité de se connecter d’âme à âme, laissant de côté toutes les superficialités. Leur cœur est clair comme de l’eau de roche, il n’y a pas de place pour l’hypocrisie ou le mensonge. De plus, les trahisons ne cadrent pas avec leur façon d’aimer. Vous pouvez aussi dire quand ils veulent quelque chose d’authentique, il n’y a pas besoin d’argumenter. Mais rares sont ceux qui gagnent leur affection.

Les bons côtés de l’amour des signes d’eau

Ne vous fiez pas aux apparences, car le fait qu’ils soient si doux et compatissants ne signifie pas qu’ils se laisseront humilier ou qu’ils créeront une histoire d’amour juste en échangeant des regards. Cancer, Scorpion et Poissons, ils sont très intelligents, ne les sous-estimez pas. Ils sont :

Empathiques

Les signes d'eau sont capables de comprendre leur partenaire à un niveau magnifique, ils mettent de côté les préjugés et se mettent à leur place. Leur intention n'est donc pas de justifier, ils s'attachent simplement à trouver la racine du problème qui les accable. De plus, leurs conseils sont uniques, ils deviennent vraiment l'épaule sur laquelle on peut pleurer.

Intuitifs

Sérieusement, ne négligez jamais ce qu’un signe d’eau sent, car il a la sensibilité de lire entre les lignes. Les signes d’eau peuvent détecter les mauvaises vibrations bien avant tout le monde. S’ils n’aiment pas quelqu’un, ils le disent. Ce n’est pas parce qu’ils veulent contrôler leur partenaire, ils veulent simplement le protéger.

Compatissants

Il peut arriver que les signes d’eau se sentent soudainement tristes, frustrés ou en colère. C’est parce qu’ils sont prompts à absorber les problèmes des autres et c’est à ce moment-là qu’ils ramènent chez eux des choses qui ne leur appartiennent pas. Ils ne peuvent pas s’en empêcher, puisque leur cœur est solidaire.

Intenses

Les signes d’eau aiment ressentir toutes les émotions inexplicables, plus le lien avec leur partenaire est profond, plus ils tombent amoureux. Ils veulent alors tout savoir, leurs cicatrices, leurs peurs, leurs rêves, ce qu’ils cachent. Le Cancer, le Scorpion et le Poisson recherchent un confident.

Les inconvénients de l’amour des signes d’eau

Personne ici ne va embellir les cœurs, les signes d’eau sont connus pour avoir leurs défauts et n’ont jamais essayé de couvrir le soleil avec un doigt. Cependant, lorsqu’ils aiment, il n’y a pas de mensonge dans ce qu’ils disent et ce qu’ils font. Ils sont également très honnêtes, pas question pour eux de se laisser prendre au jeu de sauver les apparences. Toutefois, ils sont :

Hypersensibles

Pas tout le temps, mais il y a des moments où leurs émotions deviennent incontrôlables et c'est là qu'ils peuvent avoir des différends avec leur partenaire. Les signes d'eau peuvent prendre les choses à un niveau très personnel et le pire, c'est qu'ils se taisent. Ils gardent alors leurs blessures pour eux jusqu'au jour où ils explosent.

Isolé

La plupart des couples ne comprennent pas pourquoi les signes d’eau prennent des périodes pendant lesquelles ils ne veulent voir personne. Cela ne signifie pas qu’ils n’aiment pas, ils ont juste besoin d’une pause. Leurs émotions sont très intenses et ils veulent simplement décharger leur esprit et leur cœur.

Idéalistes

Ce n’est un secret pour personne que les signes d’eau sont gentils, rêveurs et ne se contentent pas d’une vie moyenne, ils veulent quelque chose de plus. Cependant, cela peut amener leur partenaire à se sentir sous pression, parce qu’ils ont du mal à répondre à leurs attentes et c’est à ce moment-là qu’ils peuvent s’éloigner. Ce n’est pas le but du Cancer, du Scorpion et du Poisson, ils veulent simplement des souvenirs précieux dans leur vie.

Émotionnellement dépendants

Il est difficile d’expliquer ce point, car les signes d’eau sont souvent critiqués pour avoir exposé leur côté vulnérable. Ils n’aiment pas les relations dans lesquelles ils ignorent ce qui les blesse, ce qui les inquiète ou ce qui les rend heureux. On les qualifie alors de dépendants émotionnels parce qu’ils disent la vérité et exigent ce qu’ils méritent. Peu de personnes ont le courage de le faire.

Et vous, tomberiez-vous amoureux d’un signe d’eau ?