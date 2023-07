© Types d'intelligence : quelle est la vôtre selon votre signe du zodiaque ?

Vous avez probablement entendu dire que certaines personnes sont « plus intelligentes » ou « plus appliquées » que d’autres. La vérité est que c’est complètement faux, parce qu’il a été très difficile pour les êtres humains de comprendre qu’il ne s’agit que de différences de capacités. D’ailleurs, quelqu’un démontre toute son intelligence avec des problèmes mathématiques. Un autre peut parfaitement le surpasser dans le domaine artistique.

C’est précisément l’explication donnée par l’expert astral Kerly Juca. Ce professionnel, connu sous le nom d' »Astromystique« , publie pour le site web « El Universo ». Il se concentre sur les signes du zodiaque. Ce personnage tient également compte du fait qu’ils peuvent définir ou influencer la personnalité d’un individu. « Il n’y a pas de signe plus intelligent qu’un autre », disait-elle il y a quelque temps.

Cependant, il existe différentes capacités que chaque être humain possède et qui lui permettent de se distinguer partout. Dans la société elle-même, et qui peuvent être observées dans son thème natal et même dans ses actions quotidiennes. Voici les types d’intelligence qui existent et quels sont les signes du zodiaque qui les possèdent, d’après l’expert.

Intelligence logico-mathématique

Tout ce qui a trait aux chiffres, au raisonnement et à la logique est évidemment le point fort de tous ceux qui ont dans leur thème natal des signes comme le Capricorne et la Vierge. Cela découle de la rapidité avec laquelle ils analysent ce type de situations et leur agilité pour trouver le résultat d’une opération. À lire Découvrez ce que votre ange gardien veut vous dire si vous êtes Verseau, Cancer ou Capricorne

L’intelligence collaborative

Le Verseau est le signe qui exploite le plus tout ce qui a trait à l’intelligence collaborative. En effet, c’est le signe qui peut le mieux interagir avec les communautés ou aider quelqu’un dans le besoin. « Généralement, nous les voyons présider une cause caritative, organiser des événements ou animer des groupes grâce à leur charisme spécial et fluide ».

Intelligence spatiale

La capacité à visualiser et à représenter des idées mentales sur les dimensions, les couleurs, l’organisation des espaces, puis à y réagir, est un signe spécifique qui se distingue certainement : le Taureau.

Intelligence émotionnelle

Comprendre, canaliser et exprimer les émotions est une chose pour laquelle tout le monde n’est pas doué. Pourtant, cela semble être très facile pour le Cancer. « Ils ont tendance à être sensibles, sentimentaux, mais réservés, pour ce signe la famille est importante, donc pour eux, savoir comment traiter avec la famille et les amis est important, car ils ont tendance à être très empathiques avec leur cercle intime ; avec le temps ils apprennent à réguler ou à équilibrer leurs émotions, il est donc plus facile pour eux de devenir émotionnellement intelligents », ajoute-t-elle.

Intelligence artistique

La Balance et le Sagittaire ont tendance à réussir dans les domaines artistiques. Ils ont une grande facilité pour cela, en particulier dans le domaine musical. « Si une personne a la Balance dans son thème natal, il est très probable qu’elle aime chanter, jouer d’un instrument, danser, écouter de la musique, elle aime tout ce qui apporte de l’harmonie et la musique est l’un des principaux arts qui apporte de l’harmonie, il est donc facile pour elle de développer une intelligence musicale« , explique l’expert.

L’intelligence créative

L’intelligence créative est très proche de l’intelligence artistique et prédomine chez les Béliers. Ils sont capables de réussir dans les arts pratiques. De plus, leurs idées sont toujours d’un autre niveau. Cela leur permet d’avoir toujours une longueur d’avance. À lire Faibles à la passion, les signes du zodiaque les plus susceptibles de tomber dans un triangle amoureux

L’intelligence naturaliste

Les Poissons et les Scorpions sont plus sensibles à l’environnement qui les entoure. À propos des premiers, cette femme indique qu' »ils ont un mysticisme naturel et trouvent facile de se connecter à la nature. De plus, ils savent apprécier ou donner de l’importance aux qualités uniques de chaque être ; il leur est facile de se souvenir de ce qui différencie chacun… certains finissent par apprendre à bloquer cette sensibilité pour ne pas souffrir ».