© 4 signes du zodiaque qui feront pleuvoir abondance et harmonie pendant la Lune avant le 31 juillet

Actuellement, la Lune vient de sortir de sa nouvelle phase et est en transition vers le quatrième croissant. Ces jours-ci, le satellite aura une compagnie agréable, car trois planètes brilleront à ses côtés : Mercure, Vénus et Mars. Ils s’aligneront le 24 pour donner un grand spectacle cosmique et un coup de pouce à la fortune. Tout cela ouvrira les portes de l’abondance aux signes du zodiaque : le bœuf, le cheval, le serpent et le coq. Ces derniers trouveront enfin l’équilibre mental et financier auquel ils aspirent.

Certains devront faire le ménage dans leur maison et leur réseau pour accueillir la prospérité et faire en sorte qu’elle reste longtemps dans leur vie.

Bœuf

Né dans les années 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Vous avez fait tellement de bien pendant tous ces mois, que l’univers vous récompensera avec ce que vous désirez tant. Cela inclut notamment un grand changement positif, laissant derrière vous un style de vie déficient pour accueillir la prospérité. Les natifs de ces signes du zodiaque ont eu assez de douleur et de sacrifices. Si vous voulez que cet effet soit durable, la transformation doit aussi se faire de l’intérieur, avec une mentalité affirmative qui vous permet de construire.

Serpent

Né en 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Vous vous entourez de personnes qui réussissent, qui sont positives et prospères. Ce qui ouvrira la voie à la bonté et à la paix dans votre vie pour longtemps à ces signes du zodiaque. Vous aurez un équilibre et une harmonie avec lesquels vous attirerez de bonnes choses. Cela inclut d'ailleurs de nouveaux emplois, plus de revenus, une nouvelle maison, un partenaire qui vous apprécie, et plus encore. Ne cessez donc pas de croire que vous méritez vraiment ce que vous vivez. Ne soyez pas effrayé par tant d'abondance.

Cheval

Né en 1942, 1954, 1966, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Le nettoyage général que vous envisagez de faire dans votre maison fera que toutes les énergies stagnantes et inertes commenceront à bouger en votre faveur. Il générera ainsi des opportunités pour faire entrer de l’argent dans vos coffres. Il peut s’agir d’un emploi à la pièce, du remboursement d’une dette, d’un gain à la tombola ou à la loterie. Ce qui est sûr, c’est que les natifs de ces signes du zodiaque auront de quoi résoudre tous les problèmes de leur foyer qui ne peuvent être résolus qu’avec de l’argent.

Coq

Né dans les années 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

La Lune sera le grand guide de ces signes du zodiaque. Elle renforcera votre intuition pour détecter toutes ces personnes toxiques qui se cachent derrière un visage amical. Vous purgerez votre réseau de contacts, vous libérant ainsi de nombreux problèmes. Vous verrez d’ailleurs les changements et les aspérités de vos finances s’aplaniront. De quoi vous donner la tranquillité d’esprit dont vous avez tant besoin et pour profiter davantage des personnes sincères qui veulent vraiment votre bien-être et votre réussite.