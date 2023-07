Les 3 signes du zodiaque seront chanceux en amour et en argent s’ils suivent ce conseil pendant le reste du mois de juillet

Ces signes devront désapprendre des habitudes, parler pour guérir des blessures et montrer plus d'intérêt.

Le mois de juillet a été relativement actif sur le plan cosmique. Surtout dans la dernière ligne droite. En effet, ce 24 juillet, il y a un alignement planétaire de Vénus, Mars et Mercure. Tandis que le mois se terminera par des pluies de météores qui donneront plus d’espoir à certains signes du zodiaque.

À cette occasion, trois signes bénéficieront d’un coup de chance : le Lion, la Balance et le Sagittaire. Ils devront désapprendre des habitudes, parler pour guérir des blessures et montrer plus d’intérêt.

Lion

Du 23 juillet au 22 août

Amour : Vous devrez désapprendre beaucoup de choses. Ce ne sera pas un chemin facile, mais ce sera la meilleure façon d’évoluer de manière intégrale. Se débarrasser des croyances toxiques sera la mission du reste du mois de juillet pour ces signes du zodiaque. Se battre pour soi, se reconnaître et s’accepter, tel doit être l’objectif ! Surtout si vous voulez vraiment que l’amour s’épanouisse pour vous dans toutes ses versions.

Argent : Vous éviterez de vous faire escroquer par la vente d’un produit que l’on a affiché sur des pages de petites annonces en ligne. Votre perspicacité vous avertira que quelque chose ne va pas. Faites donc attention à tous les détails. Ne laissez d’ailleurs pas la précipitation de l' »acheteur » vous faire tomber dans un gouffre financier. Ces signes du zodiaque devront changer ensuite de mot de passe. À lire 4 signes du zodiaque qui feront pleuvoir abondance et harmonie pendant la Lune avant le 31 juillet

Balance

Du 23 septembre au 22 octobre

Amour : Vous serez très affectueux ces jours-ci. Les proches de ces signes du zodiaque le remarqueront non seulement dans sa façon d’agir, mais aussi dans sa façon de s’exprimer. C’est parce que vous êtes en paix avec vous-même et avec la vie. Vous n’attendez rien de quelqu’un, vous ne cherchez pas le bonheur. Vous vivez alors au jour le jour comme un cadeau suprême et inestimable.

Argent : Il y a une rencontre avec un homme qui aura le dernier mot sur un projet que vous avez. Vous devrez donc lui parler avec sincérité, lui demander sans trop de détours ce que vous voulez. De cette façon vous serez plus confiant que la réponse qu’il vous donnera vous sera bénéfique. En effet il verra la qualité de ces signes du zodiaque et ce qui lui donnera la sécurité de vous faire confiance.

Sagittaire

Du 22 novembre au 21 décembre

Amour : Vous devriez parler à cet homme avec qui vous aviez une excellente amitié. Et qui, par supposition, s’est éloigné de vous sans rien dire. Les gestes valaient plus que de faire face à la situation pour ces signes du zodiaque . Mais maintenant vous devrez le faire car il est possible que cette personne parte loin. Vous n’aurez donc pas la chance de tout guérir et par tiers de découvrir qu’il ne s’agissait que de malentendus.

Argent : Un homme qui vous doit beaucoup d’argent et qui essaie depuis longtemps de vous persuader de ne pas payer, vous le donnera en totalité. Mais pas avant que vous ayez exercé une certaine pression, parce qu’il perçoit une certaine faiblesse en vous. C’est d’ailleurs pourquoi il place parfois ces signes du zodiaque au dernier rang de ses priorités.