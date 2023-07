© Ces 3 signes du zodiaque pourraient se remettre avec leur ex fin juillet

Voir Ne plus voir le sommaire Taureau

L’alignement de la Lune avec les planètes Mars, Vénus et Mercure approche et apportera une énergie pleine de réflexion et de tranquillité. Cela rendra certaines signes du zodiaque plus ouvertes au dialogue et à la transformation. Mais cela affectera aussi d’autres personnes en amour.

Pour le portail Panorama, ce sont « des jours de réflexion et de jouissance des relations« . Car les amitiés et les amours seront plus présentes que jamais pour ces signes du zodiaque. Ce dont il faut profiter pour leur donner le traitement et le temps de qualité qu’elles méritent.

Mais l’influence de ces planètes ne s’accompagnera pas seulement de déploiements dans les amours présentes. En effet, elle permettra aussi de résoudre des problèmes passés en matière de relations.

Certains natifs entreront dans une vibration de changement. Mais d'autres seront prêts à rencontrer des amants qui souhaitent une seconde chance. Voici les signes du zodiaque qui auront le plus de chances de retrouver leur ancien partenaire dans les jours à venir.

Taureau

Ces jours-ci, les personnes gouvernées par ce signe seront très réfléchies et penseront à la façon dont elles ont mené leur vie sentimentale tout au long de leur existence. Si ces signes du zodiaque ont le sentiment que quelque chose du passé est resté inachevé, ils pourraient se donner l’occasion de retourner vers la personne qu’ils ont tant aimée. Et peut-être que cette fois-ci les choses seront différentes.

Cependant, il ne faut pas oublier que dans la vie, tout arrive pour une raison. Et si cette relation s’est mal terminée, que ce soit à cause d’une trahison, d’un mensonge ou d’une infidélité, la meilleure chose à faire est de ne pas remuer le passé. Il faut aussi se laisser porter par un avenir plein de nouveautés et d’agréables surprises.

Gémeaux

Chez ces signes du zodiaque, la nostalgie prédominera ces jours-ci grâce à l’influence de ces planètes. Cela pourrait donc les amener à rencontrer à nouveau quelqu’un du passé. Ce dernier qui les a peut-être blessées mais dont les affaires sont restées inachevées.

La recommandation est de ne pas remuer les problèmes du passé, à moins que vous ne vouliez vraiment arranger les choses du fond du cœur. Et que vous voulez pardonner tout ce qui s’est passé. Sinon vous générerez des sentiments de toxicité à l’égard de l’autre personne.

Bélier

Au cours des prochains jours, les Béliers éprouveront un sentiment de culpabilité qui les empêchera de dormir. Cela pourrait être dû à des relations passées qui ont été laissées inachevées. Mais les remettre sur le tapis pourrait être très orageux pour les deux signes du zodiaque.

Bien que les choses puissent s’arranger maintenant et que les problèmes du passé puissent être résolus. Il y a aussi la possibilité que tout redevienne comme avant. Et que cette fois-ci, il soit beaucoup plus difficile de s’en sortir. Ce qui deviendra donc une boucle malsaine pour le couple.