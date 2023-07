© Le baiser cosmique entre la Lune et Mars aide 3 signes à atteindre la prospérité la dernière semaine de juillet

Le Bélier, la Vierge et le Scorpion sont les signes qui recevront tout ce qui est positif et changeront leur vie pour l'abondance.

La Lune et Mars se livrent à une danse impressionnante dans la voûte céleste. Celle-ci apportera alors une énergie d’abondance et de prospérité à plusieurs signes du zodiaque.

Après sa rencontre avec Vénus, la Lune s’approchera de Mars, créant un beau spectacle visuel. La première représente les sentiments, la planète, la confiance et l’affirmation.

Cet alignement entraîne un débordement d’énergie et certains changements dans l’environnement. Le Bélier, la Vierge et le Scorpion sont les signes qui recevront tous les éléments positifs. Ainsi, ils changeront leur vie pour recevoir la prospérité et l’abondance.

Bélier

Vous entrez dans une période très favorable sur le plan professionnel et financier. Vous allez recevoir de l'argent qui vous permettra de consolider votre patrimoine. Toutefois, ce ne sera pas facile car cela vous demandera plus d'efforts et de faire preuve d'audace dans les affaires. De plus, vous devez chercher des stratégies qui vous aideront à avancer pour atteindre vos objectifs. La famille traverse un moment de conflit et vous seul pouvez ramener l'harmonie dans votre foyer. Ne laissez pas les situations passées ou les autres signes vous affecter. Tournez la page et profitez alors du succès et de la prospérité.

Vierge

Vous êtes dans une phase de transformation radicale de votre vie, car le changement professionnel que vous attendiez est arrivé et avec tout. Vous aurez l’occasion de faire un voyage pour finaliser des affaires qui ont considérablement augmenté vos finances et qui vont encore s’accroître. Elles requièrent notamment toute votre expérience, votre prudence et votre professionnalisme pour faire avancer les choses. Cela implique de s’éloigner de sa famille. Cela peut également conduire à des ruptures. Et ce, surtout parce qu’il n’y a pas d’accords avec son partenaire ou les autres signes. Il est conseillé de parler, d’établir ce que vous voulez tous les deux pour l’avenir et de comprendre qu’un sacrifice en vaut la peine pour obtenir une qualité de vie. La décision sera très difficile à prendre, mais votre intuition est vive et vous aidera à la prendre.

Scorpion

Les changements que vous avez subis vous ont permis de briller dans le domaine professionnel et vous ont placé dans une position de pouvoir que beaucoup aimeraient avoir. Attention à votre ego et à votre impulsivité, car ils peuvent vous faire perdre la tête. Ainsi, vous pourrez prendre des décisions qui pourraient vous faire perdre ce pour quoi vous vous êtes tant battu. Votre relation, déjà établie depuis longtemps, commence à subir quelques revers. Mais si vous vous asseyez et mettez vos différences sur la table, vous emprunterez le meilleur chemin, celui de la réconciliation. Pour l’amour et tout ce pour quoi vous vous êtes battus, le jeu en vaut la chandelle. En somme, essayez de trouver votre place parmi les autres signes du zodiaque.