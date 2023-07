© Vénus rétrograde en Lion : ce sera l'impact de son énergie astrale, dans chacun des signes

Vous voulez rencontrer quelqu’un, économiser de l’argent ou vous refaire une beauté ? Vous vous demandez probablement : « Est-ce qu’il va faire froid, est-ce que je vais perdre de l’argent, est-ce que je vais regretter cette coupe de cheveux ? Voici ce qu’il est bon de faire d’ici au 4 septembre, date à laquelle Vénus reprendra sa course directe.

Chaque fois qu’une planète est sur le point de rétrograder, une certaine anxiété vous envahit. Ce qui attribue aux transits de ce type des retards possibles, des événements malheureux et des confusions. Aujourd’hui, en plus, c’est Vénus, la planète de l’amour et des ressources, et en Lion (le signe de l’éclat personnel) de surcroît, qui peut susciter plus de craintes qu’il n’en faut.

Rappelez-vous que le Lion est un signe de feu très connecté à son cœur. C’est aussi une excellente occasion de sortir du mode automatique et de voir où il n’y a plus de passion. Et ce, qu’il s’agisse de projets ou de relations. Vous avez d’ailleurs besoin de vous faire davantage confiance. En fonction de votre signe solaire ou de votre signe ascendant, vous saurez également où vous concentrer pour apporter plus de créativité, de joie et d’espièglerie dans votre vie.

Bélier :

Il est temps de finir de guérir ces blessures d’amour-propre. Cela afin de pouvoir vous exprimer sincèrement sans crainte et sans attendre que tout le monde vous aime pour cela. Vénus va rétrograder dans votre maison 5, la maison de la romance, de l’expression de soi et du plaisir. Ce qui vous invite à vous connecter à partir d’un endroit beaucoup plus honnête avec ces thèmes. La reprise de votre activité artistique préférée pourrait être la clé pour adoucir ces processus en vous. À lire Voici le classement des signes du zodiaque qui attirent la bonne chance, selon l’astrologie

Taureau :

Vénus rétrograde dans le domaine de la famille et du foyer. Ce qui vous donne l’occasion de travailler sur votre base émotionnelle et sur les blessures qui sont encore ouvertes. D’autant que ces derniers ne vous permettent pas de jouir de vos affections les plus proches dans l’harmonie. Remontez le temps si nécessaire pour donner à votre enfant intérieur toute l’attention, l’amour et les câlins dont il a besoin et qu’il n’a pas pu obtenir. Avec toute l’affection que vous portez à vos proches, vous méritez de vous sentir valorisée et à l’aise dans votre famille. En outre, il pourrait y avoir des blessures liées à des questions économiques. Ce qui vous montrent pourquoi vous ne vous autorisez pas à faire confiance à l’abondance de l’univers.

Gémeaux :

Ce transit en Vénus vous invite à travailler sur votre plus grand talent : la communication ! Vous avez l’impression de maîtriser déjà la communication. Mais la vérité est que vous avez du mal à vous connecter à votre cœur et à soutenir l’émotion quand c’est nécessaire. Travailler à communiquer à partir de votre cœur, à faire confiance à vos idées et à ne communiquer que ce qui est nécessaire est un grand défi pour le mois et demi à venir. Ce qui vous permettra de vous épanouir. C’est aussi le bon moment pour vous lancer dans la production de vidéos, d’un podcast ou de publications que vous souhaitez voir apparaître plus tard.

Cancer :

Vénus rétrograde dans votre zone d’estime de soi et de ressources économiques. C’est l’occasion de travailler sur l’acceptation du fait que vous êtes vraiment tout ce qu’il y a de bien dans le monde, tel que vous êtes. En tant que signe sensible, ce transit pourrait être un cadeau du ciel si vous savez en tirer parti.

Lion :

Le transit de Vénus est l’un des plus importants pour votre signe cette année. En effet, il vous permet de faire ce que vous évitez habituellement. Vous devrez reconnaître vos insécurités et faire preuve d’empathie à leur égard. Pour un Lion, avoir des doutes est impardonnable et ils ont tendance à être très durs avec eux-mêmes lorsqu’ils se trouvent dans des situations qui montrent leur côté vulnérable. C’est pourquoi, à l’arrivée du mois de septembre, votre estime de soi aura beaucoup progressé. Et ce, même si ce n’est pas de la façon dont vous l’attendiez. Il ne s’agit plus de réussite extérieure, mais de trouver la paix intérieure.

Vierge :

L’occasion de vous replier sur vous-même, de réduire le bruit mental et de réparer tout le mal que vous êtes capable de vous faire avec votre exigence et votre perfectionnisme. Et si vous vous faisiez confiance à 100 % ? C’est le moment de vous tourner vers la réflexion ! Et, pourquoi pas, de vous inscrire à un atelier qui travaille sur l’amour de soi à travers une activité artistique. Ce qui est clair, c’est que Vénus rétro est là pour que vous disiez assez à l’autoflagellation. C’est aussi l’occ que vous accueilliez le fait d’être fière de vos talents. À lire Quel est mon destin, en fonction de ma date de naissance ? Les astrologues répondent

Balance :

Pendant ce mois et demi, vous pourrez examiner vos amitiés au microscope. Il en est de même pour les collaborations et les groupes en général. Vous sentez depuis un certain temps que vous avez besoin d’une nouvelle tribu qui est plus alignée avec votre moment actuel. Cette rétrogradation de Vénus vous aidera donc à évaluer si vous mettez l’énergie au bon endroit. Prenez le temps dont vous avez besoin pour voir quels projets et quels attachements vous voulez pour suivre. Cela en fonction de l’authenticité que vous pouvez avoir les uns envers les autres.

Scorpion :

Cette rétrogradation de Vénus est l’occasion de mettre l’accent sur le travail. Vous pouvez avoir l’impression que les choses ralentissent, que des compétitions imprévues se présentent. Vous devez faire un effort pour être reconnu. Mais quoi qu’il en soit, c’est une excellente occasion de peaufiner votre image et votre façon de travailler. Vous apprendrez alors à ne pas mettre de l’énergie là où elle n’est pas valorisée et à travailler plus dur là où vous avez sérieusement envie de progresser.

Sagittaire :

Excellente invitation à travailler sur vos croyances profondes. Il est possible que d’ici septembre vous vous retrouviez à revoir votre philosophie de vie. Il en est de même pour votre vocation et votre amour du voyage pour voir où une remise à zéro est nécessaire. De quoi vraiment élargir votre conscience. C’est aussi un bon transit de Vénus pour revoir et améliorer les ateliers, les conférences et les publications.

Capricorne :

Vénus rétrograde dans votre zone d’intimité, de contrats et de biens communs. Et c’est l’occasion de mettre l’accent là où vous avez laissé passer des dettes, des désirs et des peurs cachés. De plus, si vous avez jugé que vous donniez trop dans une relation, vous vous en rendrez compte pendant cette période. Vous voudrez alors retrouver votre équilibre. En outre, c’est une excellente occasion de travailler sur votre sexualité et d’explorer vos fantasmes.

Verseau :

Votre monde affectif est très mobilisé grâce à ce transit de Vénus dans votre zone de relations et de sorties dans le monde. Si vous aviez des doutes sur votre partenaire ou la société, ils vont sûrement se montrer. La clé est donc de comprendre que les liens viennent dans votre vie pour que vous puissiez découvrir de nouvelles choses sur vous-même. Mais cela ne veut pas dire que vous devez rester dans des endroits où vous n’êtes pas valorisé. Et il n’y a pas de détachement qui vous aidera cette fois-ci à balayer cela sous le tapis. La communication est quelque chose que vous devez d’ailleurs développer pour pouvoir exprimer vos désirs au lieu de disparaître et de recommencer ailleurs. Et rien que pour cela, c’est une grande opportunité pour vous.

Poissons :

Le passage de Vénus est le moment d’évaluer les éléments de votre routine qui ne vous conviennent plus. Encouragez-vous à essayer de nouvelles choses qui feront de votre vie quotidienne une ressource précieuse pour votre estime de soi.

Il est clair que tout ne peut pas être amusant. Mais si vous consacrez une grande partie de votre journée à des tâches qui vous pèsent et drainent vos talents, vous pourrez tirer le meilleur parti de cette rétrogradation. Ce qui peut même vous parler à travers des symptômes physiques à identifier.