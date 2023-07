© La magie du croissant de lune concave

La nuit dernière, la magie avec le croissant de lune concave et sa couronne illuminée parmi les nuages enveloppait la montagne de Saint Pere Màrtir. On peut d’ailleurs le voir sur ces photos prises depuis le monastère de Pedralbes à Barcelone.

La couronne lunaire est donc un phénomène optique. L’observation d’un halo ou d’un disque de couleurs douces sur la circonférence extérieure de la lune le caractérise.

Dans le cas présent, la Lune est au-dessus de Sant Pere Màrtir. La Montagne de la chaîne de Collserola, également connue sous le nom de Puig d’Ossa, culmine à 399 mètres.

Les antennes de communication situées au sommet la rendent clairement identifiable. Ces derniers ont remplacé un ancien ermitage construit au XVIIe siècle et dédié à Sant Pere Màrtir.

Pendant de nombreuses années, cet ermitage a donc jumelé Sant Just Desvern et Esplugues avec les vieilles villes de Sarrià et Vallvidrera et le quartier de Les Corts. Des lieux où l’on organisé alors des réunions et des pèlerinages, principalement le 29 avril.

La phase concave du croissant:

C’est la première phase qui suit la nouvelle lune.

Pendant ces jours, la lune est donc généralement sombre

Le bord droit devient plus lumineux. Et ce, à mesure que les jours approchent de la phase suivante.

Elle est suivie par la phase du croissant avec une illumination de 50%.

Elle est d’ailleurs actuellement à 27%.

À titre de curiosité:

L’hémisphère nord, le côté droit de la lune est éclairé.

L’hémisphère sud, c’est donc le côté gauche.

Ce phénomène fait donc partie de ceux à découvrir absolument ! Si vous n’en avez pas encore eu la chance, il faudra donc vous rendre sur place. Une occasion en or pour voir la Lune autrement que celle dont nous avons l’habitude. Il ne faudra alors pas la rater !