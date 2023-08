© Attention! Les astrologues révèlent la bonne façon d'économiser selon votre signe du zodiaque

Voir Ne plus voir le sommaire Bélier

Épargner peut être une activité très simple pour certains, mais extrêmement compliquée pour d’autres, et cela dépend en grande partie du signe du zodiaque auquel vous appartenez. Justement, l’astrologue Lucía Montoya a révélé, lors d’une conversation avec l’astrologue colombien Daniel Daza, quelle est l’astuce que chaque signe doit prendre en compte pour apprendre à faire fructifier l’argent et, donc, à le multiplier.

Bélier

Ce signe a une relation très spontanée avec l’argent, il ne perçoit pas la valeur spécifique de l’argent et ne sait pas combien il dépense chaque jour. C’est pour cette raison qu’au moins une fois par semaine, il devrait se proposer de ne pas dépenser un seul peso et d’utiliser uniquement ce qu’il a sous la main, comme une bicyclette pour éviter de payer un billet, et d’économiser l’argent qu’il avait destiné à ce jour, en le donnant à quelqu’un d’autre pour qu’il le garde.

Taureau

Il y a des Taureaux qui s’attachent à l’argent et d’autres qui en ont peur. La première chose à faire est de savoir où vous en êtes. Si vous faites partie de ceux qui affectionnent l’argent, faites une liste de ce dont vous avez besoin. Vérifiez ensuite les choses auxquelles vous devez donner la priorité et celles qui peuvent attendre. Pour l’autre groupe, vous devriez revoir ce que vous aimeriez faire avec l’argent et créer un fonds d’épargne. Cela, afin que vous vous rendiez compte de ce que vous pouvez générer.

Gémeaux

Ces personnes s'avèrent être imprévisibles en matière d'argent. En effet, elles peuvent être très économes quand elles le veulent ou très dépensières. L'idéal est de souscrire à un type d'épargne qui soustrait automatiquement l'argent. Cela, afin que ces signes n'aient pas l'impression d'avoir un engagement spécifique et qu'elles oublient d'épargner. Enfin, lorsqu'elles verront l'argent qu'elles ont accumulé, elles se sentiront fières.

Cancer

Le Cancer est l’un des signes avec le meilleur flux d’argent et ils sont de très bons épargnants. En fait, il leur en coûte beaucoup de gaspiller. Et ce, bien qu’ils doivent savoir pour quoi ils épargnent, ou avoir un but. La proposition, compte tenu de leurs compétences, est de devenir un soutien pour les autres signes. Ce, sur la façon dont ils peuvent prendre soin de leur patrimoine et le rendre rentable, par exemple, avec des fonds familiaux.

Lion

Les personnes nées sous l’influence du Lion aiment beaucoup l’argent. Pour elles, il leur confère un statut, et elles s’efforcent donc de l’obtenir. Mais elles sont aussi très impulsives, ce qui les pousse à dépenser plus qu’elles ne le devraient. Idéalement, elles devraient faire plus attention à ce qu’elles achètent, en recherchant toujours des prix bas et en cessant de s’intéresser aux marques. Ils devraient également apprendre à dire non à leur groupe social lorsqu’il s’agit de dépenser.

Vierge

En tant que signe organisé, leur relation avec l’argent est bonne. Le conseil est de prendre soin de leur état d’esprit car, bien qu’ils sachent économiser et soient très disciplinés avec leurs finances, lorsqu’ils sont déséquilibrés, ils peuvent dépenser sans compter. De plus, c’est la seule chose qui comble leur vide.

Balance

Ce signe est indécis, c’est pourquoi il lui est difficile de choisir une stratégie pour bien gérer son argent. Et cela, parce qu’il a peur de faire des erreurs. Il devrait donc s’engager dans des programmes d’épargne où il n’a pas à penser à tout ce qui génère du stress, mais c’est annuel.

Scorpion

Bien qu'ils essaient de faire semblant de s'en moquer, en réalité ils aiment l'argent. Et c'est pourquoi ils pensent toujours à de nouveaux investissements pour en obtenir plus. Il est difficile pour eux d'épargner parce qu'ils veulent toujours l'utiliser pour quelque chose d'autre. Il est important qu'au moins une fois par mois, ils épargnent leurs revenus et les placent dans un fonds qui donne un rendement, mais qui n'est pas risqué. Cela, afin qu'ils n'aient pas l'impression de perdre du temps en gardant leur argent à l'état d'épargne.

Sagittaire

La tendance est toujours bonne pour ces personnes en ce qui concerne l’argent, mais comme il leur vient, ils le dépensent aussi, car ils sont très détachés ; l’astrologue leur recommande d’apprendre à valoriser ce don qui leur donne l’univers, de mettre des limites à leurs dépenses, de revoir ce qu’ils dépensent l’argent, et d’avoir un allié pour les aider à planifier et à gérer leurs finances.

Capricorne

Pour les Capricornes, le plus important est le succès qu’ils peuvent atteindre, mais comme celui-ci est directement lié à l’argent, ils ont l’impression que lorsqu’ils n’en ont pas, ils n’ont pas pu atteindre leurs objectifs et leurs attentes de succès ; pour cette raison, la meilleure stratégie est d’épargner en devises étrangères pour générer et déplacer des ressources sans trop risquer.

Verseau

Si vous êtes Verseau, vous avez une relation avec l’argent proportionnelle à la reconnaissance publique ou de groupe qu’il vous donne, car cela vous rend plus visible, ce que vous aimez, ainsi que la liberté financière, bien que cela puisse être un problème car cela vous rend détaché de l’argent ; pour y remédier, il est nécessaire, comme le Capricorne, d’avoir un conseiller financier pour trouver des opportunités d’épargne et d’investissement.

Poissons

Ce signe a de grands rêves et idéaux, donc ses objectifs financiers sont également gigantesques, mais il a un peu de mal à les concrétiser ; il a besoin de l’aide d’un programme qui l’aide à épargner dans un but ou un objectif spécifique, car on lui rappelle constamment ce qu’il veut réaliser et ce qu’il va atteindre.