© Horoscope : La conjonction Vénus-Mercure affecte 4 signes jusqu'à la première semaine d'août

Le 27 juillet, vers 5 heures du matin, les planètes Vénus et Mercure brilleront dans le ciel lors de la conjonction. Ce phénomène aura lieu lorsque la Lune sera dans sa quatrième phase de croissant et aura un impact sur le Scorpion. De sorte que cinq signes verront leur vie quotidienne affectée jusqu’aux premiers jours d’août environ.

Ceux qui en ressentiront les effets seront les signes du : Bélier, Gémeaux, Lion et Sagittaire. Malgré le fait que la conjonction sera d’une visibilité difficile pour l’hémisphère nord de la planète. Pour certains, ce sera positif, tandis que pour d’autres, ce sera une sonnette d’alarme.

Bélier

Du 21 mars au 19 avril

Vous faites souvent passer les besoins des autres avant les vôtres. Ce qui vous a parfois valu quelques désagréments. Mais cette fois-ci, si vous ne faites pas la part des choses et ne commencez pas à vous accorder la place qui vous revient, vous vous retrouverez dans un flou juridique. Un souci qui vous empêchera donc d’obtenir un emploi, une nouvelle maison, etc. Il n’y aura plus d’argent pour vous ni pour les autres personnes de même signes que vous.

Gémeaux

Du 21 mai au 20 juin

Ces signes pourront terminer le mois avec une proposition d’affaires. Un homme de votre famille veut investir son argent dans une entreprise qu’il aimerait que vous gériez parce qu’il vous fait entièrement confiance. Ce sera donc votre heure de gloire pour devenir indépendant et commencer quelque chose de grand. Qui avec le temps, si vous vous y mettez, pourrait devenir un énorme succès. Prenez-le au mot et exposez-lui tout ce que vous aimeriez faire, vendre ou offrir. À lire Horoscope : 5 signes auront la chance de gagner de l’argent grâce au croissant de lune

Lion

Du 23 juillet au 22 août

Il y aura des situations violentes dans lesquelles ces signes voudront intervenir pour calmer le jeu. Mais vous serez le plus lésé car à la fin tout le monde sera content. Ainsi, il vous restera les ennemis, les mauvaises têtes, car ils vous verront comme un médisant qui ne cherche que les feux de la rampe. Alors que vous êtes conscient qu’il n’en est rien. La meilleure chose à faire est donc d’observer en spectateur l’évolution de la situation. Gardez vos distances, ce qui implique de ne pas exprimer d’opinion.

Sagittaire

Du 22 novembre au 21 décembre

Un grand changement s’annonce dans la mode de vie de ces signes. Vous allez laisser derrière vous ces moments de misère et de manque et commencer à vivre comme vous l’avez toujours voulu. D’ailleurs, vous allez vous améliorer pas à pas et vous êtes très enthousiaste. Ainsi, cela vous apportera la paix, la tranquillité et l’équilibre. De plus, il vous ouvrira la porte pour démarrer une petite entreprise avec laquelle vous pourrez payer les dépenses les plus élémentaires. Vous vous sentirez également utile et les chances que vous sortiez gagner de l’argent à l’extérieur augmenteront.