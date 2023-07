© Le mois d'août apportera aux 5 signes chance, argent et prospérité grâce à la Lune de l'Esturgeon qui illumine le ciel

Voir Ne plus voir le sommaire Bélier

La Lune Sturgeon illuminera la voûte céleste de toute sa splendeur à partir du 1er août. Un mois chargé de beaucoup d’énergie et de mouvement qui aura un impact sur la stabilité économique de certains signes. La Super Lune est appelée Lune de l’Esturgeon parce qu’elle marque le début de la saison de pêche de cette espèce dans les rivières et les lacs américains. Et aussi parce que cette Lune marque le début de la saison des récoltes dans l’hémisphère nord.

Les signes qui recevront l’énergie positive de la Super Lune sont le Bélier, le Cancer, les Gémeaux, le Capricorne et le Lion. Ainsi, ces derniers verront dans leurs mains les fruits de tant d’efforts et de travail au cours des derniers mois.

Bélier

Les signes du bélier ont mis en place plusieurs projets et la vie leur a récompensé. Vous l’avez fait au hasard et le moins que vous puissiez imaginer, c’est que les choses tourneraient aussi bien. Il est maintenant temps de consolider et d’essayer autant que possible d’empêcher l’équipe que vous avez formée de se laisser distraire par des ragots. Et aussi d’oublier l’engagement que vous avez d’aller de l’avant. C’est le moment de faire ressortir votre leadership et vous verrez que l’argent coulera à flots et que vous vous sentirez à l’aise. N’oubliez pas que la famille a toujours été là pour vous, il est donc temps d’être là pour elle.

Gémeaux

Vous avez pris le contrôle de votre vie professionnelle et vous voyez maintenant le virage à 180 degrés de vos finances. En effet, elles ont augmenté. Ces signes devraient faire preuve de plus de retenue qu’auparavant avec cet argent. Car grâce à lui ils pourront être tranquille pendant quelques mois. On vous proposera des affaires, des investissements et vous devrez regarder avec 4 yeux ce que vous voulez faire pour continuer à avancer. Ce sera donc un mois de nombreuses célébrations pour vous parce que votre partenaire vient avec tout. En plus, il est déterminé à faire une vie ensemble. C’est l’engagement que vous attendiez et il arrive à point nommé. À lire Quel chevalier du zodiaque vous correspond selon votre signe ? Voici la réponse

Cancer

Lors d’une rencontre avec des personnes de grand pouvoir, ces signes recevront une proposition. Elle pourrait représenter un bond important dans votre vie professionnelle et dans votre portefeuille. Alors, quand vous l’aurez entre les mains, réfléchissez au pour et au contre et prenez une décision. Mais vite pour que votre économie passe du ciel à la terre. Ne laissez pas les autres se mêler de vos problèmes relationnels, en particulier votre famille. C’est une situation que vous seul pouvez résoudre et où l’amour doit prévaloir avant tout.

Lion

Forts et passionnés, les natifs de ces signes commencent le mois sur de très bonnes bases dans le milieu professionnel. Une promotion se profile à l’horizon. Ce qui implique un salaire plus élevé qui vous permettra de rembourser vos dettes et d’investir dans l’immobilier. Ne perdez pas de vue vos projets afin d’avancer vers la prospérité et l’abondance. À vos côtés, il y a une personne qui vous respecte, vous estime et vous aime. Ne gâchez pas ce que vous avez construit ensemble par la jalousie et l’impulsivité. La confiance et la vérité doivent toujours être présentes entre vous.

Capricorne

Votre sacrifice en vaut la peine, ces signes ont tout sous contrôle dans le milieu professionnel. D’ailleurs, de nouveaux projets se profilent qui vous amèneront au sommet de votre profession. Les finances seront équilibrées et stables. Mais faites toujours attention à ne pas gaspiller l’argent dans des choses superflues car vous avez un but. Un bien immobilier qui sera votre indépendance totale. Surprenez votre partenaire avec un détail car en ce moment il a besoin d’un petit coup de pouce.