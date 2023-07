© Quel chevalier du zodiaque vous correspond selon votre signe ? Voici la réponse

« Le cosmos vous guidera »… mais pour savoir quel personnage de « Les Chevaliers du Zodiaque » est donc fait pour vous.

Certaines personnes croient que les 12 maisons de l’anime Les Chevaliers du Zodiaque sont la représentation des signes du zodiaque. Mais ici aussi nous allons vous dire quel personnage vous représente, en tant que signe du zodiaque, dans cette saga.

Les Chevaliers du Zodiaque selon votre signe du zodiaque

L’anime « Les Chevaliers du Zodiaque » a été diffusé au Mexique en novembre 1992, sur la chaîne Imevisión (actuellement TV Azteca). D’ailleurs, il comportait 114 épisodes, dont beaucoup de fans ont pu voir la saga des 12 maisons.

Et selon « E games » nous vous dirons quel personnage vous êtes en fonction de votre signe :

Lion

Ce signe est courageux et loyal, ce qui est donc aussi le caractère qui correspond à ce signe du zodiaque est Aioria du Lion.

Sagittaire

La personne correspondant à ce signe du zodiaque fait preuve de courage et de détermination. Ce qui se reflète ainsi dans des personnages tels que Seiya et aussi avec Aioros du Sagittaire.

Bélier

La personne de ce signe représente la sagesse et la justice, comme Athéna et aussi Mu du Bélier.

Scorpion

Fort en gueule et incisif, tel est Ikki de Phoenix et tel est Milo qui représente donc ce signe du zodiaque.

Taureau

Il est Fort et loyal. Tel est Aldebaran du Taureau. Apparemment, il est l’un des personnages les plus loyaux de la série.

Verseau

Ce signe du zodiaque est Loyal et courageux. Hyoga du Cygne et Camus du Verseau est donc connu comme un personnage froid et calculateur.

Vierge

Pacifiste, le personnage dont il est question est Shun d’Andromède et Shaka de la Vierge qui représente ce natif. Par ailleurs, il est l’un des sages et des puissants de la série.

Capricorne

Adepte des idéaux, le personnage appartenant à ce signe du zodiaque est Shura.

Cancer

Il n’a peur de rien et calcule toujours ses coups, c’est le Masque de la Mort.

Poissons

Une beauté inégalée, mais très rusée et trompeuse, tel est le caractère d’Aphrodite.

Balance

Ce signe du zodiaque est sage, c’est pourquoi il est lié à Dohko.

Gémeaux

Très dangereux, mais aussi puissant. Tout dépend du côté où l’on se trouve, c’est Saga.

Votre profil correspond-il à l’un des personnages de « Les Chevaliers du Zodiaque » ?