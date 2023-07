© Ces 4 signes seront affectés par la Super Lune de l'Esturgeon au cours de la première semaine d'août

La prochaine Pleine Lune d’août, connue sous le nom de Super Sturgeon Moon, est sur le point d’arriver. Ainsi, elle apportera avec elle une influence puissante qui nous rendra moins sensibles à l’opinion des autres. Quatre signes du zodiaque sont concernés par cet événement astronomique. Parfait pour s’affranchir des limites imposées par les autres et embrasser avec audace sa propre voie.

La super lune est un phénomène au cours duquel la pleine lune est 7 % plus grande et plus lumineuse. Cet événement aura donc lieu le 1er août à 14 h 31, heure de Pâques. En effet, la lune de l’esturgeon, se produit souvent en août, car la plupart des esturgeons sont pêchés dans les Grands Lacs, d’où le nom de la lune. Elle est également continue comme la Harvest Moon, la Corn Moon et la Rice Moon, qui laisseront des signes après leur arrivée.

Signes concernés par la Super Lune de l’Esturgeon

Verseau

Avec l’arrivée de la pleine lune du 1er août, le signe énergétique du Verseau sera illuminé dans toute sa splendeur. Connu pour son désir de partager des pensées et des idées originales, même lorsqu’elles remettent en cause les normes établies. D’ailleurs, cette lunaison soulignera l’importance de se démarquer et d’exprimer sa propre individualité. Il est donc temps d’affirmer votre vérité et de faire briller votre propre lumière pendant cette puissante Pleine Lune en Verseau.

Taureau

La pleine lune du mois d'août illuminant votre dixième maison solaire. En effet, cette phase lunaire concentrera votre attention sur votre vie professionnelle et vos activités. En tant que Taureau, vous utilisez souvent votre influence publique pour exprimer vos convictions. Et pendant cette période, votre voix aura une puissance et une notoriété particulières. Vous serez au centre de l'attention, ce qui vous donnera donc l'occasion de partager vos idées. D'ailleurs, cette Pleine Lune peut apporter des opportunités professionnelles intéressantes pour ces signes qui cherchent à faire avancer leur carrière.

Cancer

La première Pleine Lune du mois d’août mettra l’accent sur les problèmes de votre huitième maison, tels que les ressources partagées et les dettes. Lors de cette Super Lune de Sturgeon, vous recevrez de nouvelles informations sur vos finances. Réfléchissez à la façon dont vous partagez vos ressources. Ainsi, passez en revue les arrangements financiers avec vos partenaires et les membres de votre famille. Évaluez si les prêts et les dépendances sont bénéfiques. Vous devez donc reprendre le contrôle de vos finances et vous assurer une protection adéquate. Cette phase lunaire est idéale pour évaluer vos ressources et prendre des décisions. Ce, pour une plus grande stabilité émotionnelle et financière pour ces signes.

Sagittaire

Vous communiquez vos connaissances de manière éclairante et cette lunaison marquera un tournant dans votre partage d’informations. Parlez de vos passions et de vos croyances, même si elles vous semblent inhabituelles. Pendant cette Super Lune de l’Esturgeon, n’ayez pas peur de vous exprimer, vous serez en résonance avec les autres plus que vous ne le pensez. Une communication honnête vous permettra d’atteindre un public réceptif. Partagez vos idées, gardez l’esprit ouvert et écoutez les perspectives des autres signes pendant cette phase lunaire.