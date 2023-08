© Horoscope chinois : la double pluie d'étoiles apporte fortune et paix à 4 signes jusqu'au 7 août

Voir Ne plus voir le sommaire Bœuf

Chèvre

Chien

Cochon

Le 30 juillet, le ciel est devenu une fête avec la double pluie d’étoiles. Les Capricornides s’activent depuis le début du mois. Mais c’est cet avant-dernier jour qu’elles atteignent leur apogée. Ainsi, les signes peuvent les observer jusqu’au 15 août dans la constellation du Capricorne.

Les Aquarides du Sud, quant à elles, seront visibles jusqu’au 30 de ce mois. Et ce, bien que leur plus forte concentration de météores ait eu lieu dimanche dernier. Tous deux arrivent pour apporter paix et fortune à ceux qui sont nés dans les années du Bœuf, de la Chèvre, du Chien et du Cochon.

Bœuf

Né en 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Fortune : Vous entamerez une saison de bonne fortune et tous les objectifs que vous vous fixerez seront atteints sans trop d’efforts. Vous aurez l’aide de personnes qui vous sont très chères. Ces autres signes, non seulement vous soulageront, mais seront aussi vos sages conseillers. À lire Horoscope : Du 3 au 15 août, 3 signes bénéficieront d’un coup de chance dans le domaine de l’argent et du travail

Paix : Un processus de transformation spirituelle est à venir, dans lequel vous identifierez toutes les faiblesses qui vous font succomber. De plus, vous travaillerez également à les renforcer. Ne résistez pas aux changements car ils seront prospères. Laissez tout couler.

Chèvre

Né en 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 et 2015.

Fortune : L’instabilité qui vous hantait va disparaître pour laisser place à la sécurité. Faites confiance à vos compétences et, si nécessaire, utilisez une communication efficace pour exprimer certaines de vos préoccupations et de vos craintes. Vous serez compris par les autres signes.

Paix : Vous jouirez de certains plaisirs que l’univers vous offrira. Profitez-en, car ils seront très bons et vous laisseront d’agréables souvenirs. Si vous êtes en couple, il y aura plus de rapports qui vous rendront invincibles. Et si vous êtes célibataire, vous aurez des nuits de luxure.

Chien

Né dans les années 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018. À lire Les 3 signes du zodiaque qui pourraient gagner à la loterie en août, êtes-vous sur la liste ?

Fortune : Vous réparerez à temps une erreur et vous vous épargnerez de payer une grosse somme d’argent à d’autres signes. Cela provoquerait notamment un déséquilibre important dans vos finances et la paix avec votre famille ou votre partenaire. Vous êtes à temps, et supposez que vous l’avez vraiment fait, mais ces conséquences n’étaient pas dans la projection que vous avez faite.

Paix : C’est le bon moment pour vous rapprocher de votre famille, lui accorder du temps de qualité et prendre davantage soin de vous. Consacrer quelques heures à vos loisirs ou à votre plaisir n’est pas une mauvaise idée en cette première semaine du mois.

Cochon

Né dans les années 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Fortune : L’économie du foyer aura un rythme plus rapide, l’argent arrivera dans votre famille sous de nombreuses formes. De plus, les problèmes financiers seront résolus rapidement. Cela s’explique par le fait que vous accomplirez des cycles importants par rapport aux autres signes.

Paix : Vous devrez vous concentrer sur la clôture d’un cycle en cours avec une femme de votre famille que vous aimez beaucoup, mais un comportement passé l’a fait tomber de l’autel où vous la teniez. Il a été difficile de l’y ramener. Il vous faudra alors reconnaître ses mérites pour avoir l’esprit tranquille.