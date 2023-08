© Découvrez quelle Barbie vous êtes selon votre signe du zodiaque

La sortie du film Barbie a remis au goût du jour l’une des poupées les plus emblématiques de l’histoire. De grandes marques ont ainsi lancé des collections inspirées de Barbie et la tendance Barbiecore est devenue la révélation de la saison. Il n’est donc pas étonnant que même les signes du zodiaque aient leur propre Barbie.

En se basant sur les caractéristiques des signes du zodiaque, il est possible d’établir un type de Barbie pour chacun d’entre eux. Indépendamment des prédictions de l’horoscope (cela n’a rien à voir). Ainsi, il est donc temps de découvrir quelle Barbie vous êtes en fonction de votre signe du zodiaque.

En effet, chaque Barbie représente de manière unique les caractéristiques de son signe du zodiaque. En affichant une variété de styles et de personnalités. Il y a donc une Barbie pour chaque personnalité, mais aussi pour chaque style et chaque garde-robe. Découvrez quelle Barbie correspond au Bélier, au Taureau, aux Gémeaux, au Cancer, au Lion, à la Vierge, à la Balance, au Scorpion, au Sagittaire, au Capricorne, au Verseau et aux Poissons.

Voici à quoi ressemble Barbie Bélier

Barbie du signe du zodiaque Bélier est une personne sûre d'elle et courageuse. À la personnalité énergique et passionnée. D'ailleurs, son style est audacieux, avec des couleurs vives et des vêtements de sport élégants qui reflètent sa nature active et aventureuse.

Voici Barbie Taureau

Pour le signe du zodiaque Taureau, la Barbie rayonne d’une élégance innée et d’un sens du luxe. Son style est sophistiqué et féminin, et elle opte pour des tissus de haute qualité et des accessoires exquis. Ainsi, elle aime les tenues confortables mais élégantes pour souligner son amour de la beauté et du confort.

Voici Gemini Barbie

La Barbie du signe du zodiaque Gémeaux est amusante, polyvalente et toujours prête à l’action. Sa garde-robe est pleine de tenues polyvalentes qui lui permettent de changer de style en fonction de son humeur. D’ailleurs, les tenues colorées et les vêtements à la mode sont ses préférés.

C’est la Barbie du Cancer

Pour le signe du zodiaque Cancer, la Barbie est affectueuse, sentimentale et très attachée à la mode rétro. En plus, ses tenues sont pleines d’éléments nostalgiques et de détails romantiques. Elle opte pour des styles féminins et confortables qui reflètent son amour de la maison et de la famille.

Barbie Lion

Barbie du signe du zodiaque Leo est une femme glamour et théâtrale qui aime être au centre de l’attention. Son style est audacieux et dramatique, avec des vêtements qui respirent la confiance et le pouvoir. D’ailleurs, les paillettes, les couleurs vives et les pièces de couture sont ses préférées.

Barbie Vierge

Barbie Vierge se distingue par son style élégant et raffiné. Ses tenues sont soigneusement sélectionnées, reflétant son souci du détail et son amour de l'organisation. Apparemment, elle opte pour des vêtements classiques et intemporels qui lui permettent de conserver un look impeccable à tout moment.

C’est Barbie Balance

Barbie du signe du zodiaque Balance est une poupée charmante et équilibrée, au style harmonieux et sophistiqué. En effet, ses tenues sont pleines de couleurs douces et élégantes, avec des vêtements qui soulignent son amour pour la beauté et l’esthétique.

Voici à quoi ressemble Barbie Scorpion

Barbie Scorpion est mystérieuse et séduisante, avec un style énigmatique et audacieux. D’ailleurs, ses looks sont pleins de vêtements provocants et de couleurs intenses qui reflètent donc sa personnalité passionnée et magnétique.

Barbie Sagittaire

Pour le signe du zodiaque Sagittaire, la Barbie est aventureuse et optimiste, avec un style décontracté et bohème. Ainsi, ses tenues reflètent son esprit libre et son goût pour les voyages. D’ailleurs, elle opte pour des vêtements confortables et polyvalents qui lui permettent donc de se déplacer avec aisance.

Voici Barbie Capricorne

Barbie Capricorne est une poupée ambitieuse et élégante. En effet, son style est marqué par la sophistication et la simplicité. En plus, elle opte pour des vêtements classiques et intemporels qui reflètent l’importance qu’elle accorde donc au succès et au professionnalisme.

Voici Barbie Verseau

Barbie Verseau est une poupée excentrique et avant-gardiste, au style unique et original. Ainsi, ses tenues sont remplies de pièces de créateurs non conventionnelles et de couleurs électriques qui reflètent son esprit novateur.

Voici Barbie Poissons

Pour le signe du zodiaque Poissons, la Barbie est une poupée rêveuse et romantique. Son style est plein de vêtements éthérés et délicats, optant pour des tons doux et des tissus fluides qui reflètent son amour de la fantaisie et sa sensibilité émotionnelle.