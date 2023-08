© 3 signes du zodiaque qui confessent leur amour au mois d'août

La fin de l’année approche avec l’arrivée du mois d’août et pour trois signes du zodiaque, cela signifie avouer notre amour à la personne que nous voulons dans notre vie. Le jeu en vaut la chandelle. Nous le savons. Nous pensons que c’est maintenant ou jamais. Et que si nous ne prenons pas ce risque, nous pourrions manquer la grande occasion de faire de la personne que nous aimons la nôtre.

C’est l’effet de la Super Lune de l’Esturgeon pour les signes du zodiaque. Ainsi, elle nous rend féroces et déterminés. Nous voulons ceux que nous aimons et nous les aurons à nos côtés. Cette proximité de la terre et de la lune n’acceptera pas un « non » comme réponse. Bien entendu, cela ne signifie pas nécessairement que nous n’obtiendrons pas de « non« . Mais cela signifie que nous cherchons la personne que nous voulons.

Nous n’allons pas tout arrêter si facilement. L’une des raisons pour lesquelles certains signes du zodiaque ressentent une telle ferveur. Ce, pour la personne que nous sommes sur le point de draguer est que, au plus profond de nous-mêmes, nous savons qu’elle nous aime aussi. C’est comme si tout ce que nous voulions, c’était pousser l’inévitable à exister.

Ainsi, avec toutes les connaissances dont nous disposons maintenant, nous essayons de faire ce que nous avons repoussé depuis trop longtemps. Nous approchons la personne que nous voulons comme partenaire. Et nous lui montrons que nous sommes le bon choix pour elle. En sommes-nous capables ? L’heure tourne, signes du zodiaque – et vous êtes éliminés ! À lire Voici les signes qui peuvent gagner beaucoup d’argent avant le 15 août, selon l’astrologie orientale

Voici les trois signes du zodiaque qui s’avouent leur amour pendant la super lune de l’Esturgeon :

1. Balance (23 septembre – 22 octobre)

Il est temps de jouer les gentils, et vous pouvez être la personne la plus gentille du monde quand vous le voulez. Vous êtes réputé pour vos manières polies et vous êtes également très séduisant parce que vous ne poussez pas les gens à bout. En plus, vous les laissez venir à vous, et ils le font toujours. Apparemment, ces signes du zodiaque se présenteront comme une personne pleine de bonnes intentions et très respectueuse de tous ceux que vous rencontrez.

Ce mois-ci, cependant, votre « génialité » naturelle peut s’enflammer pendant la Super Lune de l’Esturgeon. Car vous vous rendez compte qu’il y a quelque chose que vous devez faire avant la fin de l’année, et c’est de trouver un partenaire. D’ailleurs, vous avez quelqu’un en tête, quelqu’un que vous adorez, même si aucun de vous n’a jamais quitté la zone des amis. Il est donc temps pour ces signes du zodiaque d’utiliser leur pouvoir de séduction, Balance. Si vous voulez cette personne, couvrez-la bien, car le jeu ne fait que commencer.

2. Sagittaire (22 novembre – 21 décembre)

Vous avez tendance à surprendre les gens par votre insolence. Pour ce mois d’août, vous ne vous retiendrez pas, vous aurez le sentiment que si vous ne faites pas ce que vous avez planifié depuis des mois. En plus, vous manquerez votre grande chance, car vous sentez que ce mois-ci vous donne l’occasion primordiale de faire quelque chose de bien. Ce qui est « juste« , c’est l’idée que ces signes du zodiaque soient avec la personne qui les aime.

Pourquoi ne pas le faire ? C’est votre sentiment, pourquoi ne pas vous lancer ? Faites-lui part de votre point de vue et de ce que vous aimeriez voir ensemble. Que peut-il arriver de pire ? Vous êtes rejeté ? Et alors ? Vous avez déjà été rejeté, mais vous savez aussi que vous n’obtiendrez rien si vous ne le demandez pas. Alors, courageux et nerveux Sagittaire, vous allez le demander ce mois-ci. C’est votre mission. Bonne chance, soldat.

3. Poissons (19 février – 20 mars)

Vous ne voyez pas l’intérêt de sortir avec quelqu’un ou de tâter le terrain pour savoir s’il vaut la peine que vous lui consacriez du temps. En effet, la principale raison pour laquelle vous vous sentez ainsi est que vous savez déjà qui de ces signes du zodiaque vous voulez. Et que, même s’ils ne le savent pas, ils le sauront. Oh là là, ils le sauront. À lire Horoscope: La pleine lune apportera fortune et paix pendant la pluie de météores d’août

Lorsque vous vous battez pour l’amour, vous êtes inarrêtable. Et au cours de ce mois, ces signes du zodiaque auront toutes les munitions dont ils ont besoin pour percer leur cœur et leur faire voir à quel point vous êtes spécial.

Faites ressortir cette qualité qui est en vous, cette personne aimante qui repose en vous. Vous pensez que vous avez tant à donner et que la personne qui reçoit une telle bénédiction doit valoir la peine que vous lui consacriez du temps. Vous avez trouvé cette personne, vous devez maintenant la convaincre que c’est le bon moment. Le succès est à vous les signes du zodiaque des Poissons.