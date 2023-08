© 3 signes qui auront de la chance en amour et en argent s'ils suivent les conseils de la super lune du mois d'août

La première pleine lune de ce mois a commencé le mardi 1er et profitera à ces trois signes du zodiaque. On vous dit tout !

Voir Ne plus voir le sommaire Gémeaux

Vierge

Verseau

2023 a atteint son huitième mois et avec deux supermoons qui apporteront une abondance de bonnes énergies. Celà, permettant à l’argent et à l’amour de circuler en douceur pour certains signes. Tels que les Gémeaux, la Vierge et le Verseau, qui auront la joie de rencontrer leur « meilleure moitié« . Ils vont aussi avoir un équilibre intérieur, monétiser le temps supplémentaire et le plaisir en famille sans que cela n’interfère avec l’économie.

Gémeaux

Du 21 mai au 20 juin

Amour : Les célibataires devraient profiter de cette super lune comme d’une bénédiction pour leur vie. D’ailleurs, si ces signes gardent une pensée positive et s’éloignent des personnes toxiques, une personne avec un système de valeurs irréprochable entrera dans leur vie. Ce, dans l’objectif de leur donner une autre sorte de joie et d’excitation. Quant à ceux qui sont en couple, ils vivront un moment d’intimité intense, et il ne s’agit pas seulement de sexe. Mais vous sentirez que vous êtes vraiment intimes l’un avec l’autre.

Argent : profitez de votre temps libre pour générer des revenus supplémentaires qui vous aideront à payer certaines dépenses. Essayez de vendre des objets déjà terminés, pour lesquels vous n’avez pas besoin d’investir autant d’heures. Ces signes peuvent opter pour un service. Si vous avez une voiture ou un vélo, essayez la livraison ou un taxi par application. À lire 3 signes du zodiaque qui confessent leur amour au mois d’août

Vierge

Du 23 août au 22 septembre

Amour : Vous êtes tous les deux conscients que vous vous aimez beaucoup. L’alchimie entre vous est très intense, mais vous pensez que l’autre attend plus et vous vous trompez. Il est temps de faire le grand saut et de s’aventurer dans la romance. Pour ceux d’entre vous qui ont un partenaire, il s’agit d’une période de paix et de calme après une période orageuse de conflits. La compréhension et l’empathie sont au rendez-vous pour ces signes.

Argent : Votre organisation financière va enfin commencer à porter ses fruits. Comme vous ne l’avez pas vu cette année, vous allez gérer sur vos comptes bancaires une certaine somme d’argent qui vous surprendra. Mais qui n’est rien d’autre que le résultat d’un effort et surtout d’une discipline. Puisque ces signes réussiront à contrôler leur pulsions de dépense pour des choses superflues.

Verseau

Du 20 janvier au 18 février

Amour : Votre caractère calme et aimable vous permettra de rencontrer un groupe de personnes qui vous aideront à trouver l’équilibre que vous demandez au cosmos depuis plusieurs mois. Des changements positifs et encourageants s’annoncent. En effet, votre vision du monde va changer. Si vous êtes avec votre âme sœur, la confiance que ces signes ont l’un envers l’autre sera consolidée par une grande action que certains d’entre vous feront. À lire Voici les signes qui peuvent gagner beaucoup d’argent avant le 15 août, selon l’astrologie orientale

Argent : Tentez votre chance au travail, profitez des bonnes énergies pour demander une augmentation ou un changement. Tout conspirera en votre faveur pour vous donner ce que vous attendez. Vous pourrez également bénéficier de congés payés pour passer du temps en famille dans les jours à venir. Sans que cela n’implique une baisse de vos finances.