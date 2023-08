© Horoscope et super lune : les 5 signes qui auront un coup de chance la 2eme semaine d'août

Voir Ne plus voir le sommaire Taureau

Le mois d’août arrive à grands pas, il aura deux supermoons, l’une le premier jour, appelée Lune de l’Esturgeon, et l’autre le 31 : la Lune Bleue. Tandis qu’au milieu du mois d’août, une intense pluie de météores illuminera le ciel, les Perséides. Il y aura également quatre conjonctions entre le satellite naturel et Jupiter, Mercure et Saturne, ainsi qu’une conjonction solaire avec Vénus.

C’est pourquoi les personnes nées sous les constellations du Taureau, du Cancer, de la Balance, du Scorpion et du Capricorne auront de la chance pendant la deuxième semaine d’août, tant en amour qu’en fortune.

Taureau

Du 20 avril au 20 mai

Des changements très importants se profilent pour ce mois d’août, qui feront une grande différence dans votre vie. De plus, il est possible qu’ils soient liés à des questions de cœur ou de fortune. L’important est que ce soit pour le mieux et que vous sentiez que vous êtes enfin là où vous vouliez être depuis longtemps. Même s’il y a quelques petits contretemps, ne vous inquiétez pas car votre bonne fortune est déjà lancée. À lire Découvrez quelle Barbie vous êtes selon votre signe du zodiaque

Cancer

Du 21 juin au 22 juillet

Vous créerez une alliance importante avec une personne en qui vous avez une grande confiance. Celle-ci vous apportera des connaissances que vous n’aviez pas et vous ferez de même. Vous partagerez des expériences qui vous renforceront et créeront quelque chose de puissant en ce mois d’août. Ne cessez pas de croire en ce que vous allez parier ensemble, car les doutes et la peur ne feront que ruiner tout ce que vous avez en tête.

Balance

Du 23 septembre au 22 octobre

La technologie sera votre meilleure alliée en ce mois d’août. Effectivement, elle vous facilitera grandement la tâche. Vous découvrirez de nouveaux outils et de nouvelles techniques qui vous permettront de créer de nouveaux designs et d’innover. De sorte que vous vous démarquerez du reste de vos collègues ou de vos entreprises. N’hésitez pas à investir dans la connaissance, car ce sera le meilleur argent dépensé. Vous en verrez très vite les bénéfices monétaires.

Scorpion

Du 23 octobre au 21 novembre

Vous ferez une sortie inattendue avec un groupe d’amis, qui en ont assez que vous trouviez des excuses pour rentrer à la maison et « dormir sur place ». Ainsi, vous achèterez des billets pour un événement qu’ils aiment tous. Au début, vous n’aimerez peut-être pas la façon dont cela se présente, mais à la fin, vous les remercierez de vous avoir offert un moment de détente agréable dont vous vous souviendrez. C’est un signe pour vous donner plus de temps pour vous en ce mois d’août.

Capricorne

Du 22 décembre au 19 janvier

L’amour ne manquera pas ces jours-ci. Si vous êtes célibataire, vous pourriez rencontrer une personne très intéressante qui vous fera repenser à beaucoup de choses dans votre vie et vous aurez envie de la partager avec elle. Mais si vous êtes fiancé, il y aura beaucoup de caresses, de câlins et d’attouchements affectueux qui vous feront vous sentir très aimé. Ce seront sans aucun doute des journées extraordinaires qui nourriront votre âme en ce mois d’août.