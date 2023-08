© Les signes du zodiaque qui seront affectés par la danse cosmique de la Lune de l'Esturgeon

Au mois d’août, préparez-vous à vivre un phénomène astronomique incomparable : la Lune de l’Esturgeon. Ce phénomène se produit lorsque la Lune, dans sa danse éternelle autour de la Terre, se trouve à son point le plus proche de notre planète. Elle devient ainsi une vision amplifiée et brillante dans le firmament. De quoi influencer les signes du zodiaque.

À cette occasion, la Lune se trouvera à 357 530 kilomètres de la Terre. Elle llumine alors notre ciel d’une luminosité 15,6 % plus intense que la normale. En tant qu’observateurs, nous aurons non seulement le privilège de contempler cette belle image, mais nous pourrons également ressentir son influence dans notre vie. En particulier pour ceux qui sont sous les signes du zodiaque du Lion, du Sagittaire et du Capricorne.

Selon l’astrologie, la pleine lune est synonyme de libération et de soulagement. C’est pourquoi ces trois signes du zodiaque auront l’impression de vivre une journée totalement différente.

Lion :

Signe de feu, sous l'influence du Soleil, ce phénomène astronomique peut avoir un effet significatif sur les Lions. Cette super lune peut générer un contrepoids à l'énergie habituellement intense de ces signes du zodiaque. Les conduisant à un état de plus grande introspection et de calme. Au lieu de se sentir obligés d'agir, ils peuvent éprouver le désir de réfléchir et de mieux comprendre leurs émotions et leurs aspirations.

Sagittaire :

L’énergie de la super lune vous permettra d’ouvrir une nouvelle perspective dans votre vie. Elle incitera d’ailleurs les personnes de ces signes du zodiaque à regarder au-delà de ce qu’elles savent déjà. Idéalement, les Sagittaires devraient garder l’esprit ouvert et accueillir le changement à bras ouverts.

Capricorne :

Avec l’arrivée de ce phénomène astronomique, il est temps de laisser tomber les vieilles routines. Le capricorne pourra plutôt s’ouvrir à de nouvelles possibilités. Ces signes du zodiaque auront ainsi une occasion unique de remplacer les énergies négatives tout au long de l’année.

Conclusion:

La super lune de l’esturgeon nous rappelle que nous ne sommes qu’une petite partie de ce vaste univers. Mais, bien que petit, chacun d’entre nous est important. Chacun d’entre nous est d’ailleurs influencé par les mouvements et les rythmes du cosmos. Alors que nous nous émerveillons devant la superlune de ce mois-ci, souvenons-nous également du pouvoir qu’elle a de nous inspirer. Elle peut d’ailleurs guider notre cheminement personnel selon les signes du zodiaque.