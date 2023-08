© Horoscope et super lune : les 5 signes qui n'ont pas de chance avec l'argent durant la 2eme semaine d'août

Voir Ne plus voir le sommaire Lion

Le 1er août, le ciel était lumineux après la super lune de Sturgeon qui a accueilli le mois. Cependant, elle apporte de mauvaises vibrations financières pour certains signes. C’est notamment le cas tels du Lion, la Vierge, le Sagittaire, le Verseau et les Poissons. Certains pourraient perdre de l’argent ou dépenser plus que de raison !

Lion

Du 23 juillet au 22 août

Il y a une personne qui est prête à vous pourrir la vie de la manière la plus « passive » possible. Et ce afin que vous explosiez, alors qu’elle reste la grande victime de tout cela. Elle n’est pas la première à le faire, mais vous êtes dans sa ligne de mire. Il va être un peu difficile de s’en sortir maintenant, il va donc falloir affronter la tempête. Cette bataille vous coûtera de l’argent ! Ces signes devront peut-être démissionner, déménager, ou plus pour la démasquer.

Vierge

Du 23 août au 22 septembre

Les choses bon marché sont toujours chères. Vous êtes sur le point de choisir une option qui, à première vue, semble très bonne et attrayante. Surtout en raison de son coût, mais en réalité elle ne durera pas longtemps pour ces signes. Et dans quelques jours vous devrez sortir plus d’argent pour avoir l’alternative initiale que vous avez écartée. Il est préférable que vous fassiez des sacrifices au début. Ainsi cela ne représentera qu’une seule dépense au total.

Sagittaire

Du 22 novembre au 21 décembre

Vous devez faire un plan d’épargne de toute urgence car vous gaspillez de l’argent pour des choses insignifiantes. Et le temps de l’austérité est très proche, ce qui empêchera ces signes d’assumer pleinement ses responsabilités mensuelles. Vous devrez demander à tous les membres de votre famille d’économiser sur l’électricité, l’eau et les autres services publics. Mais également d’éviter les achats inutiles. Ce ne sera pas le moment d’acheter des vêtements ou des appareils électriques.

Verseau

Du 20 janvier au 18 février

Vous avez travaillé dur toute l'année, mais la fatigue et le stress affectent votre concentration. Il est donc probable qu'au milieu d'une situation confuse, vous perdiez ou vous fassiez voler votre sac à main. De quoi laisser ces signes sur le banc, les mains sur la tête. Si vous ne voulez pas que cela se produise, vous devrez faire très attention à ce que vous faites.

Poissons

Du 19 février au 20 mars

Vous allez devoir assumer des dépenses qui ne sont pas les vôtres, qui ne vous conviennent pas. Vous n’aurez pas d’autre issue. Et c’est bien plus grand que ces signes ne comprennent encore. Vous devrez réunir plus de deux fois plus d’argent que vous ne l’aviez prévu. Et il est possible que votre épargne diminue. Ne pensez donc pas à vous endetter pour couvrir ces dépenses, car « la solution peut être pire que le mal ».