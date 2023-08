© Horoscope : 5 signes chanceux bénéficieront d'un coup de pouce au travail grâce à la super lune avant le 15 août

Le Taureau, la Vierge, la Balance, le Capricorne et les signes des Poissons recevront de très bonnes nouvelles et saisiront des opportunités.

Voir Ne plus voir le sommaire Taureau

Vierge

Balance

Capricorne

Poissons

La super lune du 1er août est arrivée avec toute sa splendeur pour irradier de bonnes énergies au travail à tous ceux qui sont nés dans les signes du Taureau, de la Vierge, de la Balance, du Capricorne et des Poissons. Vous aurez alors l’occasion d’augmenter votre productivité, ainsi que de décrocher un emploi qui vous sauvera de la crise financière que vous traversez.

Taureau

Du 20 avril au 20 mai

Ces signes doivent apprendre à s’exprimer ! C’est le bon moment pour parler à votre supérieur des problèmes qui vous déplaisent et qui peuvent être résolus, mais vous aurez besoin de son aide. Il vous écoutera attentivement et fera le nécessaire pour maintenir une atmosphère saine. Si vous êtes toujours à la recherche d’un emploi, vous devrez parler davantage de vos compétences. Il faut également avoir un bon discours, court mais percutant, afin de capter l’attention du recruteur et des autres signes.

Vierge

Du 23 août au 22 septembre

Vos collègues vous aideront à trouver une solution à un problème qui les concerne tous. Le travail d’équipe portera ses fruits et vous serez récompensé. Si vous êtes encore au chômage, vous aurez l’occasion de suivre un cours en rapport avec vos compétences. Celle-ci vous aidera alors à perfectionner ce que vous savez déjà. N’hésitez pas à vous lancer dans le monde de l’intelligence artificielle et à concurrencer d’autres signes.

Balance

Du 23 septembre au 22 octobre

On vous confiera une tâche assez importante, signe que l’on a pleinement confiance en vous. Et il y a de fortes chances que l’on vous accorde quelques jours de congé en guise de récompense. Si vous êtes au chômage, la situation changera vers le milieu du mois, lorsqu’un de vos amis sera votre meilleure référence. Effectivement, il vous donnera l’opportunité parce qu’il n’a pas l’habitude de recommander d’autres signes.

Capricorne

Du 22 décembre au 19 janvier

Ce seront quelques jours de détente par rapport aux précédents, au cours desquels vous avez eu beaucoup de travail. C'est le moment idéal pour organiser les choses et analyser les situations avec d'autres signes. Ce qui vous permettra notamment de faire de bonnes suggestions pour améliorer vos affaires. Même si vous n'obtenez pas de travail avant le 15 août, ces journées seront profitables, car vous rencontrerez des personnes influentes que vous commencerez à côtoyer pour vous aider à ouvrir de nouvelles voies.

Poissons

Du 19 février au 20 mars

Vous avez travaillé à un rythme rapide et vous avez remarqué que ce n’était pas la meilleure solution, alors maintenant vous ferez tout d’une manière plus lente, mais sans vous arrêter. Ce nouveau rythme de travail vous permettra d’augmenter votre productivité et de terminer le mois avec de bons chiffres par rapport aux autres signes. Il y a une embauche pour un poste, qui n’était peut-être pas celui que vous attendiez, mais vous êtes conscient que cela vous aidera à sortir de votre crise financière et vous le verrez comme un moyen d’élargir votre cursus.