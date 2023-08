© Horoscope : La conjonction Lune-Saturne influencera la chance au travail avant le 10 août

Voir Ne plus voir le sommaire Bélier

Le 5 août, la lune et Saturne seront les vedettes de la nuit lorsqu’elles seront en conjonction vers minuit. Ce phénomène consiste à faire apparaître deux corps célestes plus proches l’un de l’autre, dans le cadre d’un effet d’optique. Le satellite sera dans sa phase gibbeuse décroissante, avec une illumination de 98,7 %. Ce qui influencera négativement l’environnement de travail dans les signes du Bélier, du Lion, du Sagittaire et du Capricorne.

Bélier

Du 21 mars au 19 avril

Sans emploi : Vous êtes très confiant et c’est justement pour cela que vous êtes partout à l’heure. Mais cet excès de confiance va vous desservir car il y a des inconvénients qui vont vous retarder énormément. Et le fait d’être en retard pour votre premier jour de travail va laisser une tache sur votre dossier. La conjonction de la lune et Saturne portera mauvaise chance pour ces signes.

En matière d’emploi : Les problèmes que vous rencontrez à la maison ou avec votre partenaire vont perturber votre concentration. Il est donc très possible que vous fassiez une grosse erreur qui se traduira par une retenue importante sur votre salaire. À lire Le mois d’août et sa 1re super lune vont stimuler la chance et la fortune de 3 signes à partir du 8 août

Lion

Du 23 juillet au 22 août

Sans emploi : Vous êtes très bon dans ce que vous faites, vous avez de grandes connaissances. Mais malheureusement à la dernière minute, on vous laissera pour compte dans l’appel à candidature. Car une personne aussi compétente que vous, mais qui a l’appui d’un grand contact, sera choisie.

Au travail : L’harmonie ne se présente pas ces jours-ci sur votre lieu de travail. Il y aura des affrontements, des disputes, de l’ivraie et une toxicité dont vous pourriez être contaminé. Ce, si vous ne savez pas poser des limites et prendre de la distance. Et pire encore, tout ramener à la tranquillité de votre foyer. La lune n’est donc pas de votre côté.

Sagittaire

22 novembre au 21 décembre

Sans emploi : Ce ne sera pas le moment de changer de statut, vous devrez donc continuer à chercher un emploi et à mettre de l’ordre dans votre CV. Car vous pourriez être surqualifié ou postuler au mauvais endroit. La lune influencera votre chance. À lire Août : La chance et l’argent frappent 5 signes grâce à la rencontre de la Super Lune et de Saturne

Avec emploi : Même si vous avez raison sur un certain inconvénient dans votre travail, vous devrez vous taire et ignorer la situation. Car vos supérieurs pourraient utiliser leur statut pour vous faire partir ou vous donner plus de travail. Car ils n’aiment pas que l’on réfute leurs idées. Faut être vigilant sur la conjonction de la lune et Saturne.

Capricorne

22 décembre au 19 janvier

Chômeur : Vous avez déjà un pied dans l’entreprise, bien que vous ayez déjà fait tous les tests. D’ailleurs, vous devrez attendre encore un peu car il y a certains problèmes qui vous empêcheront d’intégrer l’entreprise dans les délais qui vous ont été promis. Il vous suffit donc d’être patient et de trouver un revenu supplémentaire pour ces jours.

Avec l’emploi : Il y a un partenaire qui n’aime pas du tout le bonheur que vous avez en face de vous. Alors il n’hésitera pas à vous pourrir la vie et à vous faire commettre des erreurs pour se faire valoir. Alors soyez très prudent car la conjonction de la lune et Saturne vous influencera.