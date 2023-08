© Le mois d'août et sa 1re super lune vont stimuler la chance et la fortune de 3 signes à partir du 8 août

La prospérité et l'abondance frapperont à la porte des signes du Taureau, de la Balance et du Sagittaire. On vous dit tout !

Voir Ne plus voir le sommaire Taureau

Balance

Sagittaire

C’est un phénomène qui se produit tous les deux ans, une double Pleine Lune. La première étant la Lune de l’Esturgeon qui brille dès les premiers jours d’août. Et la seconde étant la Lune Bleue que nous verrons illuminer la voûte céleste le 31. À cause de ces phénomènes, trois signes auront de la chance pour ce mois d’août.

Les émotions seront à leur apogée, ce qui générera une énergie merveilleuse. Notamment pour nettoyer l’esprit, le corps et l’âme de toutes les charges négatives qui touchent certains signes.

C’est un nouveau départ pour les natifs des signes du Taureau, de la Balance et du Sagittaire, qui sentiront que leur vie va prendre un virage à 180 degrés. D’ailleurs, la chance sera stimulée pour atteindre la prospérité.

Taureau

Les personnes nées sous l’influence de ce signe se trouvent dans un moment de changement et de transformation. Ce qui leur permettra de changer de paradigme et de prendre le meilleur chemin pour progresser dans les affaires. Vous recevez de l’argent de quelqu’un qui vous fait confiance pour l’investir dans un bon projet. Vos décisions seront si bonnes que vous sentirez ce coup de chance dans votre poche. Et que vous pourrez régler certaines dettes qui vous préoccupaient. Une conversation avec votre partenaire vous aidera à résoudre vos différends et à vous réconcilier. À lire Août : La chance et l’argent frappent 5 signes grâce à la rencontre de la Super Lune et de Saturne

Balance

C’est le moment pour ces signes de briller car elles sont actives, mobilisées et concentrées sur l’objectif. La réalisation de ce but qui va donc mettre une bonne partie de l’argent entre vos mains. Attention à ne pas gaspiller ce qui vous a coûté de la sueur et des larmes. De plus, il est temps de penser à votre indépendance et de déménager pour de bon afin de faire votre vie et de prospérer par vous-même. En tout cas, l’énergie de la Pleine Lune vous indique que c’est le meilleur moment pour faire table rase du passé et laisser derrière vous cette relation toxique qui vous a piégé. Être clair aidera donc ces signes à atteindre leurs objectifs.

Sagittaire

Pour les signes du Sagittaire, laissez tomber la nervosité et l’inquiétude, car les responsables approuveront le projet que vous vous apprêtez à présenter. Ce sera ainsi votre bannière pour les prochains jours de le porter et d’avancer. Ce, pour qu’il porte les fruits qui vous mèneront à la prospérité. Une importante somme d’argent arrive ces jours-ci pour vous permettre de démarrer et ce sera le coup de pouce définitif dont vous avez besoin pour redresser votre économie. Le confort et la détente reviennent, car vous pourrez rembourser certaines dettes. L’empathie envers votre partenaire est primordiale, car il/elle est en difficulté et vous devez être sa colonne vertébrale.