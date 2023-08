© Horoscope de los angeles et conseils pour atteindre la paix et la prospérité au mois d'août

C'est le message des anges pour que l'harmonie, l'amour et la paix circulent dans chacun des signes. L'horoscope nous en dit plus !

Les anges et les archanges se manifestent de différentes manières et à différents moments. Ouvrez votre cœur et imprégnez-vous de l’énergie qu’ils dégagent lorsque vous les invoquez pour les remercier ou pour éclairer votre chemin. Découvrez ce qu’en dévoile la prédiction de l’horoscope.

Bélier

Archange Michael

Libérez-vous et commencez différentes aventures qui vous permettent de profiter et de remplir votre vie d’énergies positives et gratifiantes. Selon l’horoscope, l’ange Michael vous aide à grandir et à apprendre de vos expériences.

Taureau

Archange Chamuel

Avec une attitude positive, vous atteindrez tout ce que vous vous êtes fixé dans la vie et, avec humilité. Vous serez reconnaissant pour le succès et la prospérité. Selon l’horoscope, l’ange Chamuel sera votre guide intérieur pour vous aider à avancer sur le chemin.

Gémeaux

Archange Haniel

L’être humain n’est pas parfait, nous commettons des erreurs et nous sommes aussi capables de nous amender. Force et fermeté pour vous relever et suivre le chemin de l’abondance. Selon l’horoscope, l’ange Haniel sera à vos côtés pour vous apporter le calme et la tranquillité d’esprit dont vous avez besoin.

Cancer

Archange Gabriel

Lorsque vous sentez la tristesse envahir votre cœur, pensez aux bonnes actions que vous pouvez faire pour vous remplir d'amour. Demandez à l'ange Gabriel de vous accompagner sur ce chemin difficile et de vous aider à avoir foi et sagesse selon l'horoscope.

Lion

Archange Jophiel

Mettez de l’ordre dans votre vie, mettez de côté votre mauvaise humeur et faites sortir de vous cette générosité et cette bonté qui se cachent dans votre cœur. Remplissez-vous d’énergie positive pour que le succès vienne à vous. Selon l’horoscope, l’ange Jophiel vous aide à faire taire la voix de l’ego et à découvrir votre beauté intérieure.

Vierge

Archange Uriel

Des portes s’ouvrent pour que le succès et la prospérité entrent dans votre vie et pour cela vous devez travailler encore plus dur. L’ange Uriel est puissant, il est la force et sera à vos côtés pour vous apporter le soutien spirituel dont vous avez besoin.

Balance

Archange Zadquiel

Vous avez l’attitude et l’énergie positive pour initier tout projet qui deviendra un succès. Selon l’horoscope, l’ange Zadquiel vous encourage à avoir foi en vous pour surmonter tous les obstacles et aller de l’avant.

Scorpion

Archange Admael

Laissez tomber le découragement et mettez de la joie dans votre vie car il ne tient qu’à vous d’avancer sur le chemin de la paix et de l’harmonie. Selon l’horoscope, l’ange Admaël vous illumine de sa lumière dorée pour vous libérer de vos attachements.

Sagittaire

Archange Phanuel

Vous êtes sur le bon chemin pour franchir une étape importante de votre vie qui aidera votre famille à mettre de côté les conflits et à rechercher l’harmonie, afin que chacun atteigne l’abondance. Selon l’horoscope, l’ange Fanuel bénit tous les pas que vous faites pour résoudre les problèmes.

Capricorne

L’archange Suriel

Si vous sentez au fond de vous qu’une personne à côté de vous ne vous fait pas de bien, éloignez-vous et suivez votre propre chemin. Avec de la fermeté et de la détermination, vous pouvez atteindre tous vos objectifs. L’ange Suriel vous donne la force d’affronter vos peurs et de guérir votre cœur selon l’horoscope.

Verseau

Archange Sachiel

Vous avez besoin d’élever votre esprit et d’atteindre l’harmonie et la paix de l’esprit afin de résoudre tous les problèmes qui vous font vous sentir lié et bloqué. L’ange Sachiel vous libère de tout mal et vous aide à suivre le chemin du bien.

Poissons

Archange Simiel

Vous avez besoin de rétablir votre équilibre émotionnel afin d’avancer dans la paix et le calme vers la résolution de tous les conflits qui vous affectent en ce moment. Selon l’horoscope, l’ange Simiel vous aide à affronter la peur et à faire preuve de courage pour aller de l’avant.