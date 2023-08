© 5 caractéristiques d'un partenaire jaloux et possessif qui ruinent une relation

Il y a beaucoup de choses qui peuvent ruiner une relation, et la jalousie possessive est presque toujours en tête de liste. Ces insécurités déguisées en contrôle et en manipulation peuvent suffire à dire adieu à celui ou celle que vous considérez comme « l’amour de votre vie ». Si vous voulez savoir à quoi ressemble une personne jalouse et possessive, prêtez attention à ces caractéristiques.

Il est important de souligner que la jalousie, selon plusieurs spécialistes en psychologie, est normale. En effet, il s’agit d’une émotion que l’on ressent lorsqu’on est dans une relation. Cela peut se confronter à des idées ou à des sensations de danger possible à l’égard de son partenaire. Les ressentir n’est pas quelque chose de toxique en soi. Ce qui est toxique ce sont les attitudes que certaines personnes ont une fois qu’elles sont apparues.

Ces caractéristiques peuvent être le signe d’une personne jalouse et possessive dans une relation. Si vous remarquez que votre partenaire présente ces caractéristiques, il est donc temps de tirer la sonnette d’alarme.

Qu’est-ce que la jalousie ?

La jalousie est une émotion, la jalousie possessive est un problème qui doit être traité. La jalousie est un sentiment conscient qu’une personne éprouve lorsqu’elle se sent menacée de perdre sa relation. En particulier sous l’effet d’un stimulus externe. Elle peut et doit être gérée. Voici les caractéristiques des cas où ce n’est pas le cas. À lire Feng shui : Placez ceci sous votre oreiller pour attirer l’argent

Cependant, la possessivité s’éloigne de la jalousie, principalement en raison des actions entreprises par la personne qui ressent de la jalousie. Elle croit que son partenaire « lui appartient ». Ainsi, elle commence à exiger des changements d’activités, à restreindre les interactions, à manipuler, à dépendre de l’autre personne. De plus, elle pense que tout tourne autour d’elle. La personne attend et ordonne à son partenaire de tout changer pour la rendre heureuse dans leur relation. Bien sûr, ils se justifient en disant qu’ils le font « par amour« .

Ce type de comportement peut découler d’un manque d’estime de soi ou de la peur de perdre quelque chose de précieux. Comme nous l’avons dit, la jalousie est normale, il ne faut donc pas hésiter à communiquer lorsqu’elle apparaît. Les problèmes dans une relation surviennent lorsque la personne devient possessive et se trouble complètement. D’ailleurs, elle croit agir par amour, mais en réalité, elle ne fait que justifier un problème.

Comment savoir s’il est possessif et jaloux ?

Il vous interdit de sortir avec quelqu’un d’autre que lui

Dans une relation, la principale caractéristique d’une personne jalouse et possessive est le besoin que vous passiez tout votre temps avec elle. Il veut être présent dans tout ce que vous faites, car il ne se sent pas en sécurité en votre absence. Votre partenaire croit que s’il n’est pas présent, vous ferez quelque chose qui le blessera. Il vous interdira ainsi de voir vos amis ou même votre famille. Et si vous faites des projets sans lui, il appliquera la « loi de la glace » ou d’autres tactiques de manipulation.

Il ne respecte pas votre espace, votre temps ou votre vie privée

Si votre partenaire ne peut pas accepter l’idée que vous avez besoin de temps et d’espace pour vous-même, méfiez-vous, il est peut-être possessif. Il peut vouloir remettre en question tout ce que vous faites en son absence. Où vous allez, avec qui, à quelle heure vous sortez, à quelle heure vous rentrez, comment vous vous habillez, etc. Il n’a qu’un respect minimal pour votre vie privée et pour la confiance qui est censée exister. Il demandera même des localisations et des preuves. Ces signes peuvent donc nuire à votre relation.

Oublier ses besoins

Une caractéristique assez courante des personnes jalouses et possessives concerne les besoins. Elles pensent que les vôtres n’ont pas d’importance, qu’elles ne les font même pas exister. Leur peur est telle qu’elles ne veulent se sentir satisfaites que par elles-mêmes. En plus, elles n’exigent de vous que des choses qui les calment et les rendent heureuses durant la relation. Ce, en laissant de côté ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin dans la relation. À lire Adieu parfum : apprenez la méthode pour profiter d’une senteur riche tout au long de la journée sans vous ruiner

Dénigrer vos cercles

On peut déjà considérer que dans une relation, il s’agit d’une tactique de manipulation de la part d’une personne possessive. Comme il ou elle veut toujours que vous soyez avec lui ou elle, il ou elle se donne beaucoup de mal pour vous éloigner de votre cercle d’amis et même de votre famille. Il veut être le seul refuge vers lequel vous pouvez vous tourner dans les moments difficiles. Comme pour créer la même dépendance qu’il a envers vous.

Il ne croit pas ce que vous lui dites

C’est le signe ultime que votre partenaire est devenu jaloux et possessif dans une relation. Il/elle ne vous fait plus confiance, les affirmations véridiques que vous pouvez lui faire ne suffisent plus. Il/elle a besoin de conformations extraordinaires pour s’assurer que ce qu’il/elle a dans la tête est faux. Le niveau d’insécurité ou de peur est tel qu’elle se réfugie dans ses propres pensées, comme si elle n’était plus en relation.

Faites attention lorsque quelqu’un vous montre ces caractéristiques dans une relation. Une personne possessive et jalouse peut atteindre des niveaux inquiétants si elle ne décide pas de prendre soin d’elle-même.