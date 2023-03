© Frédéric Bouraly (Scènes de ménages) choqué, sa confidence poignante sur le décès de Marion Game

Le 24 mars 2023, tout le monde a été choqué après avoir entendu le décès de Marion Game. Frédéric Bouraly, un des collègues de l’actrice au sein de Scènes de ménages, lui a rendu un dernier hommage. Ses déclarations ont directement atteint le cœur de tous les fans de l’actrice. On vous raconte tout !

Après Scènes de ménages, la carrière de Marion Game a été fulgurante !

Au grand regret de ses fans, Marion Game s’est éteinte le 24 mars 2023. L’actrice principale de Scènes de ménages a laissé un grand vide dans le monde du cinéma et de l’humour. Ses obsèques ont été effectuées au sein de l’Église Saint-Roch à Paris.

Ce regrettable événement est l’occasion idéale pour revenir sur la carrière de Marion Game. Il faut dire qu’elle a grandement contribué au succès de la série Scènes de ménages. L’actrice a parfaitement interprété le côté déjanté de son couple.

Bien évidemment, la série Scènes de ménages a été le point culminant dans le cursus de Marion Game. Avec Gérard Hernandez, l’actrice a d’ailleurs réalisé des scènes cultes, considérées actuellement comme des classiques dans le 7e art. Il faut dire qu’elle jouait parfaitement bien le personnage d’Huguette. À lire CAF : voici qui est éligible à cette aide de 607 euros qui sera versée dès le 5 avril

Après son duo avec Gérard Hernandez, Marion Game a ensuite intégré d’autres rôles non moins populaires. On l’a vue au sein de Plus belle la vie, Les Brigades du Tigre, ou encore Boulevard du Palais. Elle a même laissé ses traces dans Camping Paradis !

Les hommages en l’honneur de Marion Game inondent la Toile !

Maintenant que l’actrice dans Scènes de ménages est décédée, ses nombreux amis ont tenu à lui faire un dernier au revoir. Il en est ainsi de Laurent Ruquier, qui a rendu un hommage en direct sur Les enfants de la télé. « Au revoir, madame Marion Game », a-t-il dit.

Danièle Evenou a également fait quelques confidences envers l’actrice principale de Scènes de ménages. Pourtant, leur relation n’a pas toujours été très amicale. Elles étaient dans une certaine rivalité ! Selon ses dires : « C’est toujours triste. Pour moi, 84 ans c’est jeune ».

Frédéric Bouraly a été le dernier à prendre la parole. Au micro du magazine Gala, il explique pourquoi il n’a encore rien dit. Selon ses dires :

« Bien évidemment, il y a la pudeur qui joue, enfin en ce qui me concerne en tout cas, donc je n’avais pas trop envie de m’étendre. J’étais sur la réserve ». À lire Attention, ce saucisson contaminé est rappelé en urgence dans toute la France

D’autre part, Frédéric Bouraly a avoué qu’il était en plein tournage lorsqu’il a entendu la mauvaise nouvelle. En souvenir de l’actrice principale dans Scènes de ménages, il déclare : « Le meilleur hommage, c’est de continuer à travailler et à faire rire, mais c’était difficile ».

Marion Game était une figure incontournable de Scènes de ménages !

Le 28 mars 2023, la chaîne M6 a alors décidé de tourner certaines séquences de la série Scènes de ménages.

Ce fut l’occasion pour les fans de redécouvrir les talents de l’actrice. Ceux qui n’ont pas encore regardé le feuilleton ont également pu avoir un aperçu de ses capacités.

En regardant les sketchs de l’actrice, tout le public a été profondément ému. On a même observé un bref moment de silence. Heureusement que les enregistrements sont donc là pour ceux qui veulent revisionner l’instant.