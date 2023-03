© Le chèque alimentaire annoncé officiellement, voici les Français qui toucheront cette aide

La situation économique actuelle est loin d’être rassurante ! Et le contexte international en rajoute une de plus ! Pour aider ses compatriotes, le pouvoir exécutif décide de rétablir le chèque alimentaire. Désormais, les ménages disposent d’un autre atout pour faire face à l’inflation qui ne cesse d’augmenter. On vous détaille tout en quelques mots !

Le chèque alimentaire peut-il combler la flambée des prix ?

Le constat publié par l’Insee est loin d’être encourageant ! D’après cette institution, l’inflation dans le domaine de l’alimentation atteint des sommets vertigineux atteignant les 14,5% en une année. On espère alors que le chèque alimentaire va être capable de combler cet écart.

La Banque de France a également publié un autre rapport concernant toujours l’indice des prix à la consommation.

D’après elle, les débats récents entre les industriels et les patrons des grandes enseignes ont accentué la situation d’urgence. Ainsi, les prix de l’alimentation vont continuer à augmenter jusqu’en 2024. À lire Chèque alimentaire 2023 : bientôt une nouvelle aide de 65 euros versée tous les mois ?

D’autre part, le chèque alimentaire doit aussi faire face à une autre difficulté significative. Il s’agit de la loi Descrozaille, dont le concept joue en défaveur des prix sur le marché. Les autorités auprès du Sénat parlent même d’une « flambée spectaculaire des prix en supermarché ».

Le concept de cette loi consiste à interdire les promotions aux taux supérieurs à 34%. Par ailleurs, la marge réalisée par les enseignes doit maintenant être supérieure à 10%.

Pour finir, la vente à prix coûtant est désormais prohibée. Dans tous les cas, l’aide sociale tombe bien par rapport à la situation générale.

De nombreux partenaires s’activent en faveur des ménages !

D’emblée, il faut savoir que l’idée du chèque alimentaire n’est pas une initiative gouvernementale à l’origine. En réalité, ce dispositif découle de la Convention citoyenne pour le climat ou CCC. Par la suite, Bruno Le Maire a mené les discussions avec les patrons des supermarchés.

Aujourd’hui, l’élaboration du chèque alimentaire est confiée à plusieurs institutions de grande envergure. À lire CAF : voici qui est éligible à cette aide de 607 euros qui sera versée dès le 5 avril

Outre les associations de consommateurs, on recense aussi le ministère de l’Agriculture et celui des Solidarités. Bien évidemment, les producteurs et distributeurs, ainsi que la FNSEA remplissent la liste des décideurs.

Pour la FNSEA ou Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, l’objectif est clair. À l’aide du Collectif « pour un chèque alimentaire pérenne », le dispositif doit pouvoir aider les plus démunis. Pour ce faire, chaque agrégat économique doit y mettre du sien.

Bruno Le Maire, quant à lui, déclare sur son compte Twitter que : « Il y aura bien un chèque alimentaire pour les plus modestes, sur une base locale ». L’aide financière favorise aussi les producteurs locaux face à la concurrence internationale.

Comment obtenir le chèque alimentaire ?

Bien évidemment, le chèque alimentaire se tourne en premier vers les bénéficiaires des minima sociaux. D’après des sources officielles, il est en place « pour les plus modestes, ceux qui ont les revenus les plus faibles ».

Pour l’heure, on ne connaît pas le montant précis. Le fameux « chèque de 100 euros » qui circule sur la Toile est issu d’un autre projet.

D’ailleurs, il s’est transformé en prime exceptionnelle de rentrée. Le ministre de l’Économie déclare que le dispositif devrait être établi « dans les prochains mois ».