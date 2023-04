© Rappel massif en France, ces célèbres bonbons consommés par tous sont nocifs pour la santé !

Après les fameux saucissons et certains fromages, un nouveau rappel massif devrait attirer votre attention ! D’autant que le produit en cause cette fois est souvent consommé par les plus petits. Vous l’aurez compris, le danger est plus grand encore puisqu’il s’agit de confiserie que l’on retrouve dans les rayons de nos supermarchés préférés. On vous livre les détails dans cet article !

Rappel massif : attention à ces lots !

Chupa Chups fait partie des grandes marques de confiserie. Sa réputation repose d’ailleurs sur la qualité de ses produits. Malheureusement, même les enseignes les plus célèbres ne sont pas à l’abri d’un rappel massif. Et cette fois, c’est justement un de ces bonbons auquel vous devez faire attention.

Ce rappel massif concerne principalement les bonbons gélifiés et acidulés de la marque. Il s’agit notamment des Tube Mini présentés dans des sachets de 175 grammes. Si vous passez en rayon confiserie, certains lots sont à éviter à tout prix !

Vous devez notamment vous méfier des lots suivants : L2080, L2386, L2421. Ces derniers ont été commercialisés auprès de plusieurs hardiscounters selon ce rappel massif. Ils sont par exemple présents dans les rayons de Auchan, Leclerc, Super U, Cora ou encore Carrefour.

Toujours selon les informations de ce rappel massif, les bonbons en question sont dans nos rayons depuis longtemps. Leur commercialisation s’est d’ailleurs faite entre le 4 avril 2022 et le 10 février 2023. La vigilance est donc de mise pour éviter tout risque pour votre santé et celle de vos enfants !

Un véritable risque pour la santé !

Le rappel massif de bonbon Chupa Chups indique la présence d’éléments dangereux pour la santé. La marque de confiserie fait notamment part d’une altération du produit par du gluten.

S’il s’agit d’un élément anodin, il n’a pas vraiment sa place dans une sucrerie de ce genre. Et les consommateurs n’ayant pas été informés de sa composition, il est possible que cela devienne un risque pour la santé. De quoi rendre ce rappel massif particulièrement important !

Selon les informations recueillies via ce rappel massif, cet élément pourrait présenter un risque d’allergie pour les consommateurs. Les personnes intolérantes à cette substance seront des plus sensibles à sa consommation.

Cela peut se présenter sous forme d'irritations cutanées par exemple. Dans les cas d'intolérance les plus graves, le gluten peut créer des ballonnements. Il est donc primordial d'y faire attention.

Rappel massif : que faire du produit ?

Vous venez de faire vos courses et vous rendez compte que vous avez ces bonbons chez vous ? Pas de panique ! Le premier réflexe à avoir est de suivre scrupuleusement les consignes du rappel massif. Cela consiste dans un premier temps à retourner les produits auprès du magasin où vous en avez fait l’acquisition. Vous bénéficierez alors d’un remboursement.

Si vous avez consommé le produit de ce rappel massif, consultez un médecin. Ce dernier sera en mesure d’établir les véritables risques pour votre santé. Une démarche particulièrement importante dans le cas où vous en avez consommé en grande quantité. De quoi vous épargner des complications par la suite pour votre santé !