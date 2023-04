© Camille Santoro (Familles nombreuses) aux urgences, elle s’effondre après cet incident sur TF1

Décidément, les choses ne s’améliorent pas pour le clan Santoro de Familles Nombreuses. La petite tribu de Camille et Nicolas a une fois de plus connu un incident regrettable. Un fait que les téléspectateurs ont d’ailleurs pu voir lors de la diffusion du 29 mars dernier. Mais que s’est-il réellement passé ? On revient sur cette histoire pour vous !

Familles Nombreuses : Le clan Santoro enchaîne les projets !

Cela fait quelques années maintenant que les Santoro sont présents dans l’émission Familles Nombreuses. Un clan qui ne manque pas de faire de belles réalisations. C’est d’ailleurs l’un de leurs grands atouts dans le programme de TF1. Récemment, la famille a justement fait part d’un nouveau projet qui ne peut que plaire à leurs fans.

Il s’agit du lancement de leur marque de pyjama. Un projet qui tient particulièrement à cœur aux membres de ce clan de Familles Nombreuses. À noter que ces derniers travaillent sur le sujet depuis plus d’un an. De quoi apporter un changement à leur vie et surtout les aider à gagner encore plus.

Pour l'heure, c'est le site web de ce projet qui est en place. Une grande avancée pour le clan de Familles Nombreuses. Camille Santoro a d'ailleurs été particulièrement enchantée de cette première étape réussie. Elle ne peut donc qu'être à l'affut de toutes les petites astuces pour développer son affaire. Et elle peut compter sur l'aide de son conjoint pour l'aider à aller dans ce sens.

Désormais, les Santoro ont reçu leurs premières commandes. Une véritable aubaine pour ces derniers ! Mais c’est sans compter sur leur vie personnelle qui n’est pas toujours au top. Le clan de Familles Nombreuses a en effet vécu un incident assez délicat il y a quelques jours. On vous en parle maintenant !

Un passage à l’hôpital !

Lors de la diffusion du 29 mars dernier, les fans de Familles Nombreuses ont pu assister à une scène surprenante. Le couple Santoro a en effet dû passer d’urgence à l’hôpital. Et ce, afin de prendre en charge leur fils qui serait tombé d’une manière assez brutale. Ce dernier se serait alors fait mal à la main.

C’est Camille (Familles Nombreuses) qui s’est chargée d’emmener Nino à l’hôpital. Dans l’attente, le papa du clan a toutefois été assez inquiet. Ce dernier a toutefois tenté de se rassurer : « Nino va rentrer et ira bien. Au pire, un petit plâtre et c’est tout…j’espère ».

Au final, l’enfant s’en tire avec une entorse ainsi qu’une petite fracture. Le fait que son os ne s’est pas coupé entièrement aide beaucoup. De quoi rassurer les parents de ce clan de Familles Nombreuses.

Familles Nombreuses : D’autres petits bobos !

Il n'y a pas que le petit Nino qui a vécu un incident de la sorte dans cette diffusion de Familles Nombreuses. Un autre membre du Clan Santoro a également fait une chute. Rien de grave cette fois, bien que la petite fille se soit cognée contre un angle de mur.

De son côté, Nicolas a tenté de relativiser les choses. Et ce, même s’il estime que « C’est du Santoro dans toute sa splendeur. ». Les fans peuvent continuer à suivre les aventures du clan de Familles Nombreuses tous les jours à partir de 18 heures !