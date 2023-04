© Voici les numéros les plus souvent tirés à l’Euromillions pour décupler vos chances de gagner

Évidemment, on rêve tous de gagner le jackpot de l’Euromillions un jour. Mais pour cela, il faut avoir de la chance avant tout. Cependant, en utilisant quelques techniques, il est possible d’augmenter sa chance. Apparemment, c’est ce que la FDJ vient de dévoiler dernièrement. En suivant ces astuces, vous pourriez espérer remporter le gros lot.

Euromillions : Est-il possible d’augmenter sa chance de gagner ?

Si vous avez envie de voir votre vie changée du jour au lendemain, une option s’offre à vous. Évidemment, on parle de l’Euromillions. Depuis plusieurs années, plusieurs personnes ont tenté leur chance dans l’espoir de gagner le jackpot de cette loterie transnationale. Ce qui a été le cas pour les heureux vainqueurs. Ces derniers ont vu leur rêve s’accomplir grâce au jeu. Bien sûr, c’est ce qui motive les autres à continuer de jouer.

Quoi qu’il en soit, gagner à l’Euromillions n’est pas donné à tout le monde. Evidemment, il faut d’abord être très chanceux. Par ailleurs, la probabilité de trouver les chiffres gagnants reste très mince. Ainsi, certaines personnes font l’effort de jouer tous les jours pour augmenter leur chance. Malheureusement encore, il faut croire que le jeu tient toujours le dessus. Cependant, il existe certaines astuces qui permettent d’avoir plus de chance de gagner. Évidemment, on a tous envie de les connaître !

Voilà comment faire pour augmenter sa chance au loto !

Même si gagner l’Euromillions est très difficile, il y a certaines techniques qui permettent d’optimiser les chances. En effet, ces dernières consistent à miser sur les numéros qui se répètent le plus souvent dans le jeu. Grâce à une étude sur les statistiques des résultats, la FDJ a pu déduire certains chiffres. En d’autres termes, le fait de miser sur ces numéros peut augmenter considérablement la chance de gagner. À lire Ils remportent 200 millions d’euros à l’Euromillions, leur ticket n’est pas accepté !

Sans plus attendre, on va donner les numéros qui reviennent souvent lors des tirages de l’Euromillions. Dans la première liste du classement on retrouve donc les numéros 21, 38, 19, 42, et enfin le 12. Si vous avez envie d’avoir plus de chance de gagner, il ne faut pas oublier ces derniers. Par ailleurs, certains numéros doivent être évités. D’après la FDJ, il s’agit des nombres 8, 31, 4, 18 et enfin le 22.

Euromillions : Une technique qui a déjà fait ses preuves !

A côté des numéros qui reviennent souvent, deux phénomènes doivent être remarqués dans l’Euromillions. En étudiant les statistiques, on a peu en déduire qu’il y a les collantes et les répétitions. Pour faire simple, il y a des collantes quand deux chiffres qui se suivent, se trouvent dans un même tirage. Par ailleurs, il y a répétition quand des chiffres qui sont tirés dans un tirage reviennent dans le prochain tirage.

Évidemment, il existe encore plusieurs techniques pour augmenter sa chance dans l’Euromillions. D’ailleurs, il faut croire que certaines marchent. Apparemment, c’est ce qu’on a pu constater dans ce petit village belge de 165 habitants. Pour optimiser leurs chances, ce dernier a préféré miser plusieurs fois sur des mêmes numéros. En jouant de façon groupée, il a pu remporter le gros lot de 143 millions d’euros. A votre tour, il est temps d’essayer de nouvelles méthodes.