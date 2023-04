© Voici les 6 conseils à respecter pour acheter sur Internet sans être victime de fraude.

Actuellement, les achats en ligne sont devenus un terrain de jeu favori des arnaqueurs sur internet. D’ailleurs, plusieurs personnes ont déjà été victimes. Heureusement, il existe des méthodes qui permettent de les éviter. Si vous voulez faire vos achats en toute sécurité, voici 6 conseils que vous devez suivre.

Internet : Comment reconnaître un site officiel ?

Avec le fait qu’il y a plusieurs sites sur internet, il est difficile de faire la différence entre les vrais et les faux. Ainsi, il est très important de faire une vérification si on est vraiment sur une plateforme officielle. Bien sûr, cela peut parfois prendre du temps. Pour ce faire, il y a quelques habitudes qu’on peut bien adopter. Par exemple, on peut faire une recherche à propos du site en question. Par ailleurs, on peut toujours se rendre sur franceverif.fr pour faire une vérification.

Une fois sur le site internet du vendeur, quelques vérifications se posent encore. Tout d’abord, il faut prendre le temps de vérifier l’URL. L’objectif, c’est de regarder s’il est mentionné HTTPS au début de celle-ci. En même temps, vous devez trouver un cadenas dans la barre d’adresse lorsqu’il s’agit d’une plateforme officielle. Ainsi, vous pouvez être sûr que vos données personnelles sont cryptées et sécurisées. Ce qui veut dire que vous êtes le seul à voir vos données bancaires.

Comment sécuriser ses achats en ligne ?

Pour faire des achats sécurisés sur internet, il faut éviter d'utiliser les Wi-Fi gratuits. En utilisant ces derniers, vous mettez vos données personnelles à la portée des arnaqueurs. Juste en installant un malware, ils ont la possibilité de voir tout ce que vous avez fait sur le réseau. Cela dit, il est préférable de ne pas utiliser ces connexions lorsqu'on veut faire un achat en ligne. La meilleure chose à faire c'est de passer par une 4G ou 5G.

Parfois, il existe une option qui permet de conserver vos coordonnés de carte bancaires sur le site marchand après un achat. Même si cela permet de simplifier vos prochains achats, il faut éviter à tout prix cette erreur. La raison est simple, vous ne pouvez pas savoir si vos informations sont bien en sécurité. Par ailleurs, il faut savoir qu’un site internet n’est jamais à l’abri d’un piratage.

Internet : Faites attention au mail de promotion !

Pour éviter les fraudes en ligne, il y a aussi l’authentification forte. C’est une mesure de sécurité qui consiste à faire une vérification sur votre banque avant de faire un achat sur internet. A l’aide d’une application, vous devez d’abord confirmer le paiement avec votre banque avant de procéder à l’achat. Ainsi, vous recevrez un code de confirmation sur votre mobile. Ce qu’il faut savoir c’est que cette procédure n’est obligatoire que pour les achats de plus de 30 euros.

Actuellement, les mails de promotions deviennent de plus en plus nombreux sur internet. Apparemment, la plupart de ces derniers sont des messages envoyés par des arnaqueurs. Quand vous recevez ce genre de texto, il faut faire très attention. Dans ces cas-là, la première chose à faire, c’est de vérifier l’identité de l’expéditeur. Le but, c’est de savoir si on est vraiment en face du site officiel du domaine. Si ce n’est pas le cas, il faut éviter à tout prix de cliquer sur le lien dans le message.