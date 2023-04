© Pâques : alerte info, ces chocolats font l’objet d’un rappel massif, ne pas les consommer

Qui n’a pas envie de déguster un bon paquet rempli de chocolats pour Pâques ? Pourtant, un de ces produits est actuellement victime d’un rappel massif. La vigilance est alors de mise, d’autant plus que le produit est déjà mis en vente ! Découvrez ici où trouver cet aliment prohibé !

Ces chocolats en question rappellent le cas de Kinder !

Tradition oblige, tous les ménages s’offrent des chocolats pour les fêtes de Pâques. Cette période est un peu spéciale, car on donne de la place aux réjouissances. Pourtant, les célébrations en tous genres vont être quelque peu compromises à cause de ce rappel produit.

D’après les autorités de contrôle des produits alimentaires, certains chocolats ne doivent pas être consommés. De nombreux consommateurs se souviennent encore du cas de la marque Kinder. Lors de cet incident, on constate une contamination à la salmonelle.

Cette fois-ci, le rappel produit n'a rien à voir avec la marque Kinder. La contamination ne provient pas non plus de la salmonelle. Les chocolats prohibés du régime alimentaire pourraient renfermer des « substances allergisantes non déclarées ». Le souci se trouve alors à un autre niveau.

En réalité, on ne prend pas toujours en compte la composition du produit. Le problème se situe surtout au niveau de l’étiquetage, qui omet certaines informations essentielles. La difficulté de la situation se trouve également au niveau de la propagation du produit alimentaire dont voici les détails.

Comment faire face à ce rappel produit ?

Les produits en question proviennent toutes de la marque Pralibel. Ils sont inclus dans la gamme de Perles de chocolats Arvid. L’enseigne E.Leclerc est responsable de la redistribution. Par ailleurs, le rappel produit mentionne certaines informations spécifiques.

Il en est ainsi de la date de péremption, fixée au 30/09/2023, le GTIN 02045660 et le lot numéroté 2022379477. Certains réflexes sont impératifs au cas où l’allergie se produit. Dans un premier temps, il faut évaluer la gravité des symptômes en observant minutieusement ce qui se passe.

Parmi les signes à observer figurent les démangeaisons, gonflements ou rougeurs sur différentes parties de la peau. Les allergies, surtout aux chocolats, peuvent entraîner des effets néfastes sur tout le corps ! Ainsi, des vomissements ou des problèmes de respiration peuvent aussi apparaître.

Certaines personnes peuvent développer une certaine tolérance aux chocolats contenant des produits allergènes. Mais dans tous les cas, il vaut mieux requérir l'avis d'un médecin. Au cas où les symptômes s'aggravent, il faut immédiatement se rendre à l'hôpital pour éviter les mauvaises surprises.

Les chocolats ne sont qu’un exemple des nombreux rappels produits !

Les rappels produits sont de plus en plus fréquents depuis l’année dernière. Les ménages peuvent se renseigner chaque semaine sur la Toile pour connaître tous les éventuels risques. Les chocolats de chez E.Leclerc ne sont qu’un exemple parmi tant d’autres.

Bien évidemment, les associations de protection des consommateurs haussent le ton par rapport à ce qui se passe. Pour l’heure, les autorités compétentes n’ont pris aucune mesure officielle, malgré les voix qui s’élèvent. On espère alors qu’une solution durable verra le jour dans les mois qui suivent.