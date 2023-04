© Voici l’astuce magique pour couper les oignons sans pleurer, ne faites plus cette erreur !

Qui n’a pas encore pleuré en découpant ses oignons ? Pourtant, cet aliment est carrément indispensable pour à peu près tous les repas. Ainsi, il vaut mieux éviter ce genre de désagrément pour ne pas perdre un temps précieux. Cette astuce vous détaille la procédure à suivre pour éviter les larmes !

Quand est-ce qu’on verse des larmes à cause des oignons ?

Il existe de nombreuses théories farfelues concernant les oignons et leur capacité à faire pleurer. Certains pensent que cela provient de leur composition qui, au contact avec les yeux, provoque des larmes. Pour l’heure, on ne sait pas réellement comment ni pourquoi ça se passe !

Pourtant, les faits sont là et vérifiés par un nombre incalculable de personnes. Dès qu’on épluche les oignons, les larmes se versent presque automatiquement ! Dans ce genre de désagrément, la vue est temporairement obstruée et le plat risque d’être raté.

Un de nos cuisiniers s’est penché sur comment manipuler correctement les oignons. Il est arrivé à tirer une conclusion significative. La personne en question s’appelle Joshua Weissman. Il s’agit d’un TikTokeur qui possède déjà une jolie communauté de fans ! À lire AAH, prime d’activité, RSA : la bonne nouvelle est tombée, cette augmentation prévue en avril

Le TikTokeur titulaire du compte « flakeysalt » a posté le résultat de ses recherches sur la plateforme chinoise. Dès la sortie de la vidéo, elle a obtenu pas moins de 11 millions de vues ! Un succès fou, étant donné qu’il s’agit d’une astuce archi-simple.

Quelle méthode faut-il suivre ?

Toujours selon Joshua Weissman, tout se joue sur la manière de découper les oignons. En réalité, la méthode idéale consiste en trois étapes distinctes. La première consiste à enlever les deux extrémités de l’aliment. Une fois que c’est fait, il faut enlever la peau indésirable.

Passé cette étape, il faut ensuite couper le légume en deux en optant d’abord pour le sens de la largeur. C’est là que la plupart des cuisiniers se trompent d’après Joshua Weissman.

En effet, et toujours selon ce dernier, certains ont tendance à mélanger ces étapes. D’où les larmes sur la joue !

La dernière étape est, bien évidemment, de découper les oignons dans le sens de la longueur. Ainsi, ils sont plus fins que ceux qui sont tranchés par les autres cuisiniers. Mais surtout, les pleurs n’apparaissent pas de si tôt chez le cuistot ! À lire Voici quels sont les sanctions encourues pour toute déclaration d’impôts tardive ou oubli

Certaines personnes peuvent se plaindre que ça prend beaucoup de temps. Il faut d’abord s’habituer à la manière de faire, puis chercher à être plus rapide. Néanmoins, c’est toujours plus rapide que de devoir s’essuyer les yeux à tout bout de champ à cause des larmes.

Cette méthode pour adoucir les oignons possède déjà certains haters !

Comme plusieurs autres publications sur les réseaux sociaux, cette vidéo de Joshua Weissman ne fait pas l’unanimité !

En effet, certaines personnes n’hésitent pas à exprimer leur doute quant à l’efficacité réelle de la méthode. D’autant plus que les vidéos peuvent actuellement être truquées.

Joshua Weissman n’a encore rien dit par rapport aux critiques négatives. D’ailleurs, c’est très facile de leur prouver le contraire. Il faut uniquement s’acheter une poignée d’oignons et tenter l’expérience. Comme ça, tout le monde peut en avoir le cœur net.