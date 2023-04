© Voici tout ce que vous devez savoir sur la prime d’activité : conditions, montant et calcul

La prime d’activité est une des aides financières les plus importantes fournies par l’État. Voici les détails qu’il faut alors connaître !

Depuis quelques années, la CAF a fait quelques réajustements au sein des aides financières accordées. Il en est ainsi de l’établissement de la prime d’activité, dont le montant alloué n’est pas encore connu de tous. Par ailleurs, c’est aussi l’occasion idéale pour découvrir les critères d’éligibilité ou les demandes à effectuer. Focus !

Quelles conditions remplir pour jouir de la prime d’activité ?

D’emblée, il faut savoir que la prime d’activité s’adresse essentiellement aux personnes ayant un revenu modeste.

L’objectif principal est de fournir une aide précieuse face à l’augmentation des prix sur tous les fronts. Outre le secteur alimentaire, l’énergie, le chauffage et l’habillement sont actuellement touchés par une crise sans précédent.

Comme son nom l’indique, la prime d’activité se tourne vers tous les salariés. Toutefois, les indépendants, les apprentis et les stagiaires peuvent également la toucher. Il en est de même pour certains fonctionnaires effectuant des tâches assez spécifiques. À lire Prime d’activité et AAH : vous est-il possible de cumuler ces 2 aides sociales ?

Bien entendu, un niveau de revenu plafond doit être respecté pour obtenir cette allocation. Mais ce n’est que le début des conditions d’éligibilité ! Il faut également avoir résidé en France pendant un laps de temps spécifique, en plus de la nationalité.

Certaines personnes en situation de chômage partiel peuvent également espérer obtenir la prime d’activité. Le cas échéant, il existe d’autres aides financières qui visent à faciliter la réinsertion au niveau du monde professionnel. Pour en savoir plus, il suffit de se renseigner sur le site officiel de la CAF.

Comment se passe le mode de calcul pour chaque cas ?

Il existe deux paramètres essentiels à considérer dans le mode de calcul. Le premier concerne la rémunération à proprement dit du concerné. Le deuxième est la composition de l’ensemble du ménage. Comme on l’a dit précédemment, la prime d’activité implique que le revenu du bénéficiaire ne doit pas dépasser un certain seuil.

Le revenu d’une personne vivant totalement seule doit être au-dessous des 1 905 euros. Mais pour mieux connaître le vôtre, il faut utiliser le simulateur en ligne disponible sur le site de la CAF. Il est également utile de savoir que la prime d’activité a récemment été sujette à une revalorisation.

Cette augmentation découle de l’inflation qui ne cesse d’augmenter depuis ces derniers mois. L’accroissement en question est de 1,6%. Selon certaines personnes, c’est très faible par rapport à la réalité sur le marché. Mais cela peut tout aussi bien combler de nombreuses lacunes dans le budget. À lire Cette arnaque au billet magique fait des ravages, voici comment ne pas se faire piéger

Outre le salaire mensuel et ses avantages, les placements en tous genres entrent également en considération dans les calculs. D’autre part, la prime d’activité examine également les aides sociales et les revenus sur le logement avant d’octroyer la prime. D’ailleurs, on pourra trouver la formule précise sur la Toile.

Quelles procédures suivre en vue d’obtenir la prime d’activité ?

Il n’y a rien de plus simple pour obtenir les aides venant de la CAF, dont la prime d’activité. Il suffit de créer un espace personnel sur le site de la caisse. Par la suite, vous pouvez envoyer directement les documents nécessaires en ligne.

D’autre part, les responsables conseillent le renouvellement périodique des informations aux mains de la CAF. En effet, un revirement de situation pourrait se produire au cas où le concerné ne communiquait pas le renseignement essentiel. Pour le reste, l’organisme responsable du paiement versera automatiquement chaque allocation sur le compte bancaire du bénéficiaire.