© Tony, 54 ans, se rend 2 fois chez Lidl le même jour et reçoit une amende salée, la raison hallucinante

Cette histoire se passe en Écosse, dans la ville de Greenock. Un homme de 54 ans appelé Tony Reif a, comme à son habitude, fait ses courses chez Lidl. Mais cette visite lui a valu une amende qu’il ne veut en aucun cas régler. Info07 vous résume tout !

La faute revient-elle réellement à Lidl ?

Pour bien comprendre ce qui s’est passé, il faut d’abord écouter la version de l’histoire selon Tony Reif. D’après lui, il est passé deux fois au cours de la même journée dans un des magasins Lidl. La deuxième fois, il écope d’une amende de 90 livres !

Le parking de Lidl est exclusivement à la disposition des clients. Ainsi, l’enseigne collabore avec une autre société afin de surveiller ceux qui abusent de la place de stationnement. Des caméras de surveillance sont ainsi installées sur presque tous les points stratégiques à cet effet.

Tony, de son côté, affirme que sa voiture n’est pas restée là entre ses deux passages chez Lidl. Après avoir fait ses courses vers 9 heures, il est d’abord parti faire autre chose. Après l’heure du déjeuner, il est revenu chez l’enseigne pour acheter autre chose. À lire Cette arnaque au billet magique fait des ravages, voici comment ne pas se faire piéger

Ainsi, Tony n’a commis aucune faute au cours de la journée. Aucun abus ne devrait pas non plus être enregistré chez le géant allemand. Pourtant, les faits sont là ! Le concerné doit s’acquitter d’une amende assez significative.

Tony négocie auprès de tous les responsables !

Afin de se sortir de ce léger désagrément, Tony décide de faire appel à toutes les autorités de l’enseigne. De plus, la seule explication plausible réside dans le fait que les caméras de surveillance n’ont pas filmé son départ du parking. Ainsi, il est bel et bien resté là selon les caméras sur place.

Dans un premier temps, Tony veut contacter les responsables chez Lidl. D’autre part, il est également allé chercher les autorités chez ParkingEye. Mais l’accueil qu’il a reçu là-bas ne lui a pas du tout satisfait. Interviewé par le quotidien Mirror, il entre dans les détails.

Après avoir demandé de plus amples informations chez Lidl, Tony raconte : « Le personnel a été vraiment dédaigneux à mon égard dans le magasin. Je ne m’attendais pas à ce qu’ils règlent tout, mais le responsable à qui j’ai parlé ne voulait tout simplement pas m’aider ».

Il a même ajouté : « Je dépense environ 300 £ par mois dans leur magasin et ils m’ont rayé de la carte comme si je n’étais rien. J’ai les reçus de mes deux visites et ils ne semblent pas s’en soucier. Je ne ferai plus jamais mes courses chez Lidl ». À lire Ces avocats sont rappelés en urgence dans toute la France, ils contiennent trop de pesticides

Lidl sort enfin de son silence !

Suite à cette succession d’événements, l’histoire fait la une dans certains journaux. Le distributeur allemand n’a alors d’autre choix que de fournir une explication. D’un côté, les responsables de l’enseigne donne ses excuses à ce client qui subissait ce genre de désagrément.

D’autre part, le représentant de chez Lidl a également déclaré : « Nous l’encourageons à prendre contact avec ParkingEye directement via la procédure d’appel et à expliquer sa situation. Les frais peuvent être examinés et, si nécessaire, annulés aussi rapidement que possible ».