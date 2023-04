© Alerte info, cette nouvelle arnaque fait des ravages, voici comment ne pas vous faire piéger !

Depuis plusieurs mois, de nombreuses personnes sont victimes de cette arnaque ! Les malfaiteurs ne font pas la distinction entre des personnes physiques ou morales pour réaliser leurs desseins. Toutefois, ils y arrivent haut la main ! Voici pourquoi cette escroquerie a mis du temps avant d’être identifiée !

Cette arnaque commence par un mail tout à fait innocent !

Les autorités ont baptisé l’arnaque en évoquant les termes : « Fraude au virement ou “faux RIB“ ». Le 24 mars 2023, nos confrères de chez MoneyVox ont publié les résultats de leur investigation concernant cette escroquerie. Et d’après leur rapport, la situation est assez étrange !

Au début, les malfaiteurs ont ciblé les entreprises pour réaliser leur arnaque. Mais ils ont rapidement trouvé le moyen d’élargir leur champ d’action vers les particuliers. Par-dessus tout, les escrocs sont parvenus à pirater la boîte mail de nombreuses personnes.

Pour l’heure, personne ne connaît la technique des malfrats. Mais les faits sont là ! Les pertes enregistrées s’élèvent actuellement à des sommes astronomiques. Tout commence lorsque la cible reçoit un mail tout ce qu’il y a de plus ordinaire. La victime est loin de se douter qu’elle va perdre beaucoup d’argent à travers ce message ! À lire Cette arnaque au billet magique fait des ravages, voici comment ne pas se faire piéger

La plupart du temps, le malfaiteur se fait passer pour un prestataire de sa cible. Entre le notaire, l’artisan, le bailleur ou les fournisseurs en tous genres, le choix est large ! Dans tous les cas, il demande la rémunération pour tel ou tel service qu’il a effectué. Et la suite est encore plus dramatique !

Les autorités ne savent pas encore comment contrer ce piège !

À la réception du mail en question, la victime ne se doute absolument de rien. Pour elle, il s’agit d’un événement ordinaire et non d’une arnaque. Naturellement, elle va se conformer à la demande de son interlocuteur et envoyer la somme mentionnée dans le message.

Pour couronner le tout, le malfrat détient tous les renseignements nécessaires afin de prouver son honnêteté. Outre la facture correspondante, il possède également les informations bancaires ainsi que la nature de la prestation. Le plus étonnant dans cette histoire, c’est que le contribuable a réellement été contacté par la victime quelque temps auparavant.

Après quelques semaines, le véritable prestataire contacte son prestataire en disant que sa boîte mail a été piratée. Personne ne peut dire comment l’escroc est parvenu à posséder toutes les informations qu’il a mentionnées. D’autant plus cette arnaque ne cible pas uniquement certaines sociétés, mais bien une bonne partie de la population !

Bien évidemment, de nombreuses questions envahissent le cerveau de la victime. Comment le malfrat a-t-il su à propos de sa relation avec le prestataire ? Ce dernier ne serait-il pas de mèche dans cette arnaque ? Existe-t-il un moyen afin de se faire rembourser ? À lire L’arnaque au message vocal : tout savoir sur cette nouvelle escroquerie qui sévit en France

Rien ne vaut la vigilance face à une arnaque de ce genre !

Cette arnaque possède un caractère différent par rapport à toutes les autres formes. En effet, la cible envoie délibérément de l’argent au malfrat. Dans la forme, ce dernier n’a commis aucune faute répréhensible. Néanmoins, c’est sans compter le fait que l’escroc a piraté un compte personnel !

Ainsi, le premier réflexe à prendre face à la prolifération de cette arnaque, c’est d’effectuer une série de vérifications. De cette manière, on peut s’assurer que la transaction est fiable. On peut, entre autres, joindre le créancier ou l’agence de la banque.