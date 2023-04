© CAF : les APL revalorisées, voici combien vous allez toucher en avril !

Chaque année, la CAF offre de nombreuses aides financières en faveur des ménages. De cette manière, les plus démunis peuvent avoir un instant de répit afin d’avoir un mode de vie satisfaisant. Cette année, l’APL, le RSA et bien d’autres coups de pouce constatent une augmentation. Voici tous les détails !

Les aides venant de la CAF ne profitent pas encore la majorité !

Les aides venant de la CAF sont établies et calculées selon la conjoncture économique. Et dans ce domaine, la situation n’a jamais été aussi urgente. La France vient à peine de sortir de la pandémie du coronavirus que vient déjà la guerre en Ukraine. Tous les secteurs sont donc touchés par la crise économique, à savoir le nucléaire, l’alimentation et bien d’autres.

Dans tout cet amas de problèmes, les principales victimes sont les ménages. Voilà pourquoi le gouvernement a décidé d’intervenir ! Ainsi, la CAF n’a jamais été aussi sollicitée. Toutefois, le pouvoir exécutif constate toujours un taux de non recours supérieur à 30%.

Depuis plus de 20 ans, la CAF essaie de s’approcher des plus défavorisés afin de leur fournir une précieuse aide. Entre l’AAH, le RSA ou encore les APL, on recense plusieurs dizaines de primes. Pourtant, bien des gens omettent encore de demander leur dû. À lire CAF : voici toutes les aides dont vous pouvez bénéficier pour partir en vacances

L’État déplore des pertes qui s’élèvent à environ 10 milliards d’euros en non-recours. Les explications concernent essentiellement le manque d’informations ou de confiance envers l’administration. Dans tous les cas, Elisabeth Borne et son équipe sont bien décidés à changer les choses.

Le ministre des Solidarités clarifie la situation !

Au cours d’une récente interview, le ministre Jean-Christophe Combe a fourni l’objectif principal du gouvernement à travers la CAF. D’après ses termes, la stratégie mise en place devrait tendre vers l’état de « zéro non-recours ». Cette politique vise essentiellement les APL, le RSA et la prime d’activité.

Selon le ministre des Solidarités : « L’objectif est de s’inspirer de la logique de la déclaration fiscale préremplie. Pour en finir autant que possible avec les chiffres à chercher. Et les justificatifs à rassembler ». Espérons que cela va réellement apporter des changements significatifs.

L’APL, plus particulièrement, est une aide de la CAF qui favorise environ 6 millions de ménages. Ce coup de pouce s’avère essentiel, étant donné que certaines personnes n’arrivent plus à régler correctement leur loyer. Ainsi, la stratégie gouvernementale se tourne essentiellement vers celle-ci.

Dans un premier temps, l’État a établi un « bouclier loyer » qui limite l’augmentation du loyer à 3,5%. Par la suite, cette même prime voit son montant augmenté d’un cran. D’autant plus que le calcul de sa valeur réelle dépend du taux d’inflation enregistré sur une année. À lire CAF : trahie par ses post Facebook, elle doit rembourser 25 000 euros d’aides sociales

À combien s’élèvent les aides de la CAF actuellement ?

L’indice des prix à la consommation ne cesse de croître. Selon l’économiste Daniel Cohen : « On est dans le tsunami, ça va peut-être continuer l’année prochaine ». Ainsi, la revalorisation des allocations de la CAF sont une nécessité et non plus une option envisageable.

Après une augmentation de 3,5% l’année dernière, les APL vont constater une nouvelle augmentation. D’après les sources officielles, la hausse en question s’élève à environ 1,7%. En termes clairs, le bénéficiaire a droit à environ 374 euros de plus à partir d’avril 2023.