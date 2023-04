© Voici l’astuce pour élire les bons numéros de l’EuroMillions et devenir millionnaire selon la FDJ

Pour la FDJ, l’EuroMillions n’est pas un simple jeu de hasard. Au contraire, il existe des stratégies et des techniques qu’il faut apprendre pour espérer gagner. La fédérale des jeux explique comment mettre toutes les chances de son côté. Mais n’est-ce pas un autre moyen d’attirer plus de clients ? On vous détaille tout en quelques mots !

La crise financière favorise-t-elle l’essor d’EuroMillions ?

Depuis plus de deux ans, les ménages en France ne cessent de faire face à des difficultés financières. Entre la pandémie de la covid et la guerre en Ukraine, beaucoup de choses se sont passées. Mais entre-temps, le jeu EuroMillions s’est également établi au sein de la société.

Aujourd’hui, EuroMillions est présent dans 12 pays à travers l’Europe. Ce seul fait témoigne du succès de ce jeu ! D’autre part, les gens ne savent plus où trouver de l’argent de manière honnête. Certains essaient tant bien que mal de se ruer vers les articles en promotion.

D'autres personnes veulent établir leur business à travers la revente d'articles en ligne. Pour cela, ils proposent une collaboration avec les grands noms de la redistribution comme Vinted ou Leboncoin. Sur certaines plateformes, les influenceurs offrent aussi un code promotionnel en faveur de tel ou tel produit.

Mais le constat actuel par rapport à EuroMillions est indéniable. De plus en plus de personnes se ruent vers ce genre de jeu pour espérer sortir de la misère. D’autant plus que les règles de ce jeu sont assez faciles à assimiler !

La FDJ fournit un cours de maths très explicite !

De nombreuses personnes n’hésitent pas à témoigner sur leur participation au jeu EuroMillions. Ce joueur, par exemple, a persévéré durant près de 10 ans avant d’avoir gagné. Cet autre a, quant à lui, avoué avoir joué depuis plus de 30 ans.

C’est vrai qu’il est possible de gagner une belle somme chez EuroMillions. Mais avant d’y arriver, il faut d’abord arriver à trouver la combinaison idéale. C’est là que la FDJ a décidé d’intervenir en faveur des joueurs. Selon elle, certains chiffres sont assez récurrents.

Entre autres, les 21, 38, 19, 42, 12 apparaissent souvent sur le tableau. Au contraire, les 8, 31, 4, 18 et 22 semblent ne pas faire partie des chiffres gagnants chez EuroMillions. Toujours selon la FDJ, en additionnant les chiffres qui s’affichent, la somme est presque toujours inférieure à 117.

C'est indéniable ! Le dénombrement entre en ligne de compte afin de gagner dans ce jeu. Mais comment alors expliquer ces gens qui ont opté pour des dates historiques et qui ont misé juste ?

Combien d’argent peut-on gagner chez EuroMillions ?

En réalité, ceux qui se basent sur les statistiques ont le plus de chances de gagner à EuroMillions. Mais cela n’empêche pas la chance de certains de se produire dans ce genre de jeu. C’est d’ailleurs le cas de cette personne qui a hasardeusement acheté son ticket chez un buraliste.

Bien souvent, les gains s’élèvent à environ 1 million d’euros. Certaines personnes peuvent même gagner moins que cela. Toutefois, il est déjà arrivé que les bénéfices atteignent les 50, voire les 145 millions d’euros ! Dans tous les cas, le montant obtenu pourrait financer de nombreux projets.