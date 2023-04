© Alerte info, ces fromages contaminés font l’objet d’un rappel produit, ne les consommez pas !

Le site RappelConso a lancé un nouveau rappel produit envers ces fromages ! Décidément, ça n’en finit plus ! Pour couronner le tout, ils sont déjà répartis presque partout en France. Comment protéger sa famille d’une éventuelle maladie ? Comment identifier le lot en question ? Ces quelques lignes répondent à toutes ces questions !

Focus sur la présentation de ces fromages !

D’emblée, il faut savoir que les aliments en question n’appartiennent pas à une marque spécifique ! Les seules informations qu’on possède sont que ce sont des fromages bleus de Provence. Toutefois, il est assez facile de les identifier grâce à leur emballage.

Certains sont vendus sous forme d’une barquette pesant 125 g. D’autres sont insérés dans des pains de 1 kg.

On peut les trouver dans les grandes et moyennes surfaces, mais aussi dans le commerce sédentaire et non sédentaire. Certains grossistes en possèdent également dans leur stock.

Les magasins ont mis en vente ces fromages à partir du 28 mars au 03 avril 2023. On recense, en premier lieu, la Strate de Bleu de brebis et crème. Les codes attribués à ces aliments sont le 3760007489914, lot 87, 88 et 89. Les lots 87 et 89 du GTIN 3760007489952 figurent aussi dans la liste.

Par ailleurs, cela concerne également le Strate de Bleu de brebis et crème avec de la truffe d’été. Son GTIN est le 3760007489822 et le Lot 87. La liste se termine par la Strate de Bleu de brebis et crème avec des noix. L’estampille sanitaire de tous ces aliments est le FR.26.362.001 CE.

Quels sont les dangers derrière ce rappel produit ?

D’après le site Rappel Conso, les fromages en question contiennent de la listéria monocytogenes. Cette bactérie provoque de nombreux rappels produits depuis qu’on a mis en place le dispositif. Il faut dire que ses conséquences sont loin d’être négligeables !

La listéria monocytogenes contient une maladie appelée listériose. Dans un premier temps, cette dernière peut provoquer de légers maux de tête. La fièvre et les courbatures peuvent aussi figurer parmi les premiers symptômes. Toutefois, les risques sanitaires ne s’arrêtent pas là !

Il existe certaines personnes particulièrement sensibles à la listériose. Chez la femme enceinte, les personnes âgées ou les enfants, la maladie peut s'aggraver en un rien de temps ! Voilà pourquoi les fromages visés par ce rappel produit ne doivent en aucun cas être ingérés.

Chez les personnes précédemment mentionnées, des maladies chroniques peuvent apparaître. Il en est ainsi des affections neurologiques ou des problèmes au niveau du fœtus pour la femme enceinte. Heureusement que les responsables ont rapidement identifié les fromages contaminés !

Comment réagir si on a déjà acheté ces fromages ?

Malgré le fait que le site rapidement lancé le rappel produit, de nombreux ménages ont sûrement déjà dû acheter les fromages. Toutefois, il n’y a pas lieu de s’inquiéter. La période d’incubation de la maladie est de 8 semaines. Ceci laisse ainsi beaucoup de temps pour se rendre chez le médecin.

D’autre part, il est aussi possible de se faire rembourser en rapportant l’aliment au magasin. Le cas échéant, on peut simplement le détruire afin d’éviter toute mauvaise surprise. Dans tous les cas, le numéro 0661220270 est accessible au grand public afin d’obtenir plus d’informations.