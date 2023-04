© Elle gagne 30 millions d’euros à l’EuroMillions, sa vie devient un véritable enfer

Avoir beaucoup d’argent c’est bien, mais encore faut-il savoir comment le gérer correctement ! Le cas de cette gagnante à Euromillions en est l’exemple concret. Suite à son gain de plus de 30 millions d’euros, sa vie ne sera plus jamais la même ! On vous raconte tout en quelques lignes !

Le jeu Euromillions a carrément transformé son caractère !

Tout a commencé en 203, alors que cette Irlandaise de 48 ans peinait à trouver de l’argent pour survivre. Son salaire qui s’élevait à l’époque à 60 euros par semaine est loin de pouvoir régler ses factures. En désespoir de cause, la concernée décide de tenter sa chance à l’Euromillions.

Quelle a été la surprise de la famille en découvrant le nom de Margaret Loughrey en tête de liste ! En effet, elle a obtenu la jolie somme de 27 millions de livres sterling par l’intermédiaire d’Euromillions. Le montant équivaut à environ 30 millions d’euros !

Toute la famille Loughrey s'attendait à vivre des jours heureux à partir de cette date. Mais le sort en a décidé autrement ! Les proches de Margaret ont observé un changement drastique dans son comportement. On dirait que le gain à l'Euromillions a provoqué un dérèglement dans son cerveau.

Et c'est peu de le dire ! Depuis qu'elle a obtenu le gros lot, Margaret a multiplié les déboires. Elle a même fini à l'hôpital psychiatrique ! À son retour, la concernée n'a toujours pas pu retrouver une vie normale.

Et c’est peu de le dire ! Depuis qu’elle a obtenu le gros lot, Margaret a multiplié les déboires. Elle a même fini à l’hôpital psychiatrique ! À son retour, la concernée n’a toujours pas pu retrouver une vie normale.

La famille de Margaret raconte le déclin tragique de leur fille !

La gagnante à l’Euromillions s’est d’abord détachée de sa famille. Personne ne connaît la raison derrière ses actes, mais les faits sont là. Ses parents, ses frères et ses autres proches ont tous été laissés de côté !

« J’ai été le premier à qui on a dit de partir. C’était très triste. Elle ne voulait plus nous connaître. Elle ne voulait pas de nous dans sa vie, mais elle nous a quand même donné de l’argent. Cela n’a pas de sens, n’est-ce pas ? » a détaillé son père.

Au micro du Daily Mail, le frère de Margaret raconte la suite de cette tragique histoire. Après être sortie de l’hôpital psychiatrique, la lauréate d’Euromillions n’a pas pu se ressaisir. Au contraire, elle s’est retrouvée face à plusieurs affaires assez compromettantes.

Suite à une altercation avec un chauffeur de taxi, Margaret écope de 150 heures de travaux d'intérêt général. Bien sûr, celle qui a gagné à l'Euromillions a également payé une amende significative. Un de ses anciens employés a aussi effectué une poursuite en justice. Ceci lui a valu environ 30 000 euros !

La gagnante d’Euromillions n’avait pourtant pas un mauvais fond !

Margaret a expliqué son comportement en ces termes : « L’argent ne m’a apporté que du chagrin. Il a détruit ma vie. J’ai vécu ça pendant six ans. Je ne crois pas à la religion, mais s’il y a un enfer, j’y suis allée. Ça ne sert à rien d’avoir 27 millions et d’être seule ».

Le drame s’est arrêté au moment où on l’a retrouvée morte dans son bungalow. Mais sa vie n’a pas été uniquement constituée de mauvaises décisions après l’Euromillions. Elle a contribué au bien-être des enfants handicapés et à ses voisins à travers des infrastructures et de nombreux dons.