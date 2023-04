© La moitié des plus de 40 ans souffrent de cette maladie du cœur tout en étant asymptomatiques

Il existe un certain stade où l’athérosclérose peut devenir dangereuse, voire mortelle. Mais quelle est donc cette condition relative au cœur ? Et pourquoi les risques n’apparaissent-ils que maintenant ? Toutes ces questions méritent qu’on se penche dessus afin de préserver notre santé ! Focus.

Quelles sont les origines de cette maladie du cœur ?

De nos jours, le nombre de recherches concernant le cœur ne cesse d’augmenter. Il faut dire que cet organe possède encore certaines spécificités peu connues des experts. Pourtant, il assure la survie de l’espèce humaine entière ! C’est dans cette optique que cette découverte a été réalisée.

La plupart des gens sont sujets à des plaques d’athérome. Il s’agit d’accumulation de certains liquides au niveau des artères. Au cas où ces dépôts sont en trop grande quantité, certaines plaques au niveau du cœur peuvent rapidement apparaître. Mais là, il est peut-être trop tard !

Les plaques en question obstruent les artères et, implicitement, le bon fonctionnement du cœur. Ainsi, on a ce que les scientifiques appellent l’athérosclérose. Certains médecins de l’Université de Copenhague ont décidé d’axer leurs recherches sur ce point. Et les résultats sont assez ahurissants ! À lire Alerte info, ces fromages contaminés font l’objet d’un rappel produit, ne les consommez pas !

Dans un premier temps, l’athérosclérose ne provoque aucun désagrément. Le patient est en très bonne santé et ne présente aucun symptôme particulier. Cet état peut même durer plusieurs années de suite ! Pourtant, la majorité des adultes de plus de 40 ans possèdent des signes de cette condition.

Le nombre de cas asymptomatiques est assez inquiétant !

Pour réaliser leur étude, les scientifiques de l’Université de Copenhague ont fait appel à 9 533 personnes. Bien évidemment, ces dernières ne présentent aucun signe de danger potentiel ou de maladie quelconque, surtout au niveau du cœur.

À la suite d’une angiographie, les responsables ont élaboré les premiers constats. Une athérosclérose coronarienne apparaît sur 46% des candidats. Parmi les atteints, environ 36% d’entre eux sont des cas asymptomatiques. Mais les 10% présentent certains signes de maladie du cœur.

L’analyse se poursuit avec ceux qui sont atteints de la maladie du cœur. Après 3 ans et demi, on a constaté 193 décès. De plus, 71 autres personnes ont été sujettes à un infarctus au niveau du myocarde. Les scientifiques ont aussi identifié un risque plus élevé si le patient n’a aucune idée de ce qui lui arrive.

On a publié le résultat officiel le 28 mars 2023 au sein d’Annals of Internal Medicine. D’après les scientifiques : « Chez les personnes asymptomatiques, l’athérosclérose coronarienne obstructive est associée à un risque plus de 8 fois plus élevé d’infarctus du myocarde ». À lire CAF : voici à quelle date les aides vont être revalorisées, les Français concernés

Comment prévenir cette maladie du cœur ?

Le médecin en chef de cette étude a fourni de plus amples informations. Selon lui : « Il peut se développer de nombreuses années avant qu’un individu ne présente des symptômes ». Ainsi, il recommande un dépistage périodique par rapport aux maladies du cœur pour éviter les mauvaises surprises.

Pour finir, le scientifique ajoute que : « Pour prévenir les crises cardiaques, il est donc très important de comprendre quelles caractéristiques définissent un individu asymptomatique à risque élevé de maladies se manifestant cliniquement ».