© Le chat ne veut pas laisser leur bébé seul, les parents comprennent et appellent la police

Ce chat refuse de quitter le bébé et devient agressif. Ses maîtres découvrent le véritable danger grâce à une caméra !

Le chat à toujours été réputé pour son intuition. Il faut dire que le félin n’est pas un animal comme les autres. L’histoire de Luna et de ses maîtres en est la preuve ! En effet, cet animal de compagnie aurait refusé de s’éloigner du bébé de ses maîtres. De quoi inquiéter ces derniers…

Chat : Un véritable animal de compagnie !

Si l’on considère que le chien est le meilleur ami de l’homme, le chat n’est pas en reste ! Cet animal de compagnie a en effet toutes les qualités pour qu’on s’y attache. Il n’est d’ailleurs pas difficile d’apprécier ses ronronnements et son petit côté boudeur. Et ce, même pour un bébé.

Au fil du temps, les maîtres s’entichent totalement de leur chat. Et c’est souvent une affection réciproque. C’est du moins que Jenifer et Julian ont vécu ! Leur félin est rapidement devenu un membre à part entière de leur petite famille. D’autant que cette dernière est arrivée alors qu’il n’y avait pas encore de bébé.

La situation ne s’est compliquée que lorsque Jenifer et Julian ont commencé à vouloir un enfant. Le couple redoutait d’ailleurs que l’arrivée d’un bébé à la maison ne rende leur chat agressif. La prudence était donc déjà de mise à l’ époque. À lire Le chien prend le bébé par sa couche et le jette, la mère fait une découverte glaçante

Luna ne quitte plus le bébé Lily !

Décidé à fonder une famille, Jenifer et Julian ont eu une petite fille prénommée Lily. Mais dès le début de la grossesse, le comportement de leur chat Luna a changé. En effet, cette dernière est devenue plus agressive que d’habitude. De quoi inquiéter les futurs parents du bébé.

Jenifer et Julian se sont d’ailleurs assurés que leur chat ne présentait aucun risque pour le bébé. Et heureusement, tout semblait aller au mieux. La naissance de Lily a cependant compliqué les choses une fois de plus !

En effet, Luna refusait tout simplement de quitter Lily. Le chat était d’ailleurs très agressif lorsqu’on l’éloigne du bébé. Une attitude qui a beaucoup inquiété Jenifer. Cette dernière s’est notamment confiée sur le sujet à sa meilleure amie Eve. Un soutien qui lui a été d’un grand réconfort sur le moment.

N’ayant pas l’esprit clair, Jenifer et Julian ont décidé de mener leur petite enquête. Pour eux, il était important de comprendre pourquoi leur chat changeait d’attitude depuis la naissance de Lily. Et ce, malgré leur affection évidente !

Chat : un danger à la maison pour le bébé !

Décidé à trouver le fin mot de l’histoire, le couple place des caméras dans leur demeure. Et c’est la surprise générale ! Alors qu’ils pensaient que le chat en voulait à leur fille, il n’en est rien. Luna voulait plutôt protéger le bébé d’Eve. La jeune femme qui se faisait passer pour la meilleure amie de Jenifer était un danger ! À lire Le chien prend le bébé par sa couche et le jette, la mère fait une découverte glaçante

Selon les investigations de la police par la suite, cette dernière serait une espionne. Le chat à donc sauvé la mise au couple et a tout simplement protégé le bébé. Toutes deux sont d’ailleurs devenues très proches avec le temps. Une amitié qui ne peut lier qu’un animal de compagnie à son maître !