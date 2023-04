© Son chat le fixe durant son sommeil, il installe une caméra et découvre l’impensable

Le chat est un animal de compagnie pas comme les autres. Ayant un regard très acéré, il lui arrive de voir des choses que nous ne sommes pas toujours en mesure de comprendre. Le félin de la famille Hawkins en est justement la preuve ! En effet, ce dernier a suscité l’attention de ses maîtres alors qu’il avait u comportement assez bizarre. On vous explique l’histoire !

Chat : Un membre à part entière de la famille Hawkins !

La famille Hawkins a toujours été très éprise des animaux de compagnie. De quoi les pousser à prendre un chat dans leur demeure. Et leur choix s’est porté sur un chat ! Il faut dire que les félins ont toujours été plus appréciés des familles en quête d’animaux de compagnie. Et l’on comprend pourquoi !

En effet, le chat est réputé pour être assez calme. Mais plus que cela, il n’a pas réellement besoin d’être surveillé tout le temps. De quoi faciliter le quotidien des familles qui en prennent. C’est donc avec joie que la famille Hawkins s’est décidée à en faire une adoption. Ces derniers se sont rendus auprès d’un refuge pour animaux afin de dénicher un félin qui leur plaît !

Leur choix s'est alors porté sur un chat tigré qu'ils ont appelé Muffins par la suite. Le nouveau venu n'a pas mis longtemps à trouver ses marques dans la maison. Mais voilà, ce dernier n'a pas toujours un comportement rassurant. Il lui arrive même d'inquiéter la famille Hawkins qui l'a accueilli.

Il inquiète ses maîtres par son comportement !

Muffins est un chat assez calme. La famille Hawkins a d’ailleurs fait tout leur possible afin de lui garantir un environnement de qualité. Et bien sûr, le félin a son espace personnel. De quoi lui permettre de se reposer tranquillement lorsque le besoin s’en fait ressentir. Malheureusement, l’animal de compagnie n’a pas toujours envie de s’y poser.

Au moment du coucher, le chat de la famille Hawkins adopte d’ailleurs un comportement qui sème le doute. En effet, ce dernier a pour habitude de se tenir sur le seuil de la porte de la chambre parentale. De quoi semer le doute dans l’esprit de ses maîtres. La famille a d’ailleurs craint que le félin ne soit atteint d’une éventuelle maladie.

Face à cette première situation, les maîtres de ce chat décident donc de le laisser dormir dans leur chambre. Un geste qui aurait pu l’apaiser et aussi rassurer la famille Hawkins. Malheureusement, Muffins a encore été plus perturbant pour ses maîtres. En effet, ce dernier passait son temps à fixer Daniel.

Chat : Les raisons de son comportement révélés !

La famille Hawkins a pris peur face au comportement de leur chat. Il faut dire que ce n’est pas rassurant lorsque le félin passe son temps à fixer son maître durant son sommeil.

Afin d'avoir le cœur net sur la situation, Daniel a donc décidé d'installer une caméra dans sa chambre. De quoi lui permettre d'avoir une explication face au comportement de son félin.

C’est la surprise quand ils se rendent compte que Muffins ne fixe pas Daniel toute la nuit ! Ce dernier se mettait également sur le visage de ce dernier. De quoi lui créer des crises d’asthme !

Si ce père de famille se posait des questions sur les raisons de sa maladie, il l’a donc trouvé. Pour sa femme, il s’agit plutôt d’une marque d’affection de leur animal de compagnie.