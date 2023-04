© Le chien prend le bébé par sa couche et le jette, la mère fait une découverte glaçante

Ce chien a eu un comportement bizarre avec un bébé. De quoi alerter les parents de la petite ! On vous dévoile les détails !

Plus que des animaux de compagnie, le chien sont de véritables veilleurs. C’est d’ailleurs dans cette optique que certaines familles en prennent. Et ce, notamment à la naissance d’un bébé. Mais personne ne s’attendait pourtant à découvrir cette scène qu’une mère de famille a vécue ! On vous dévoile tous les détails de cette histoire dans les lignes qui vont suivre !

Un nouveau chien pour accompagner son bébé !

L’arrivée d’un bébé dans une famille est toujours un événement heureux. Et il est normal pour certains parents de leur prendre un animal de compagnie avec le temps. En effet, ces derniers peuvent être de véritables amis sur qui ils pourront compter par la suite. Et c’est justement ce dont cette famille avait besoin ! Ou du moins, c’est ce qu’ils espéraient en faisant une adoption.

C’est alors que leur fille Charlotte avait 7 mois que la famille avait décidé de prendre un chien. Un animal qui tiendrait compagnie à leur bébé. Et ces derniers passaient déjà beaucoup de temps ensemble ! L’arrivée de Khan, un doberman chez eux a donc été une véritable joie. D’autant plus que ce dernier n’avait pas toujours eu une vie facile.

Avant l'adoption de Catherine, Khan avait en effet subit des cas de maltraitance. Ce dernier n'avait notamment pas été nourri correctement. Mais pire que cela, le canidé a été abandonné par ses anciens maîtres. De quoi lui rendre la vie particulièrement difficile à l'époque. Heureusement que ce dernier a pu trouver refuge chez Catherine et son bébé !

A son arrivée, Khan était déjà très épris du bébé. Ce dernier passait d’ailleurs beaucoup de temps à ses côtés. De quoi faire penser à sa maîtresse qu’il ne sera pas un danger pour sa fille. Malheureusement, les choses ont tourné au vinaigre lors d’une journée où tout le monde était dans le jardin.

Un comportement inattendu du chien !

Comme tous les jours, Catherine passe du temps dans son jardin. Et ce, aux côtés de sa fille et de son nouveau chien. Cette dernière n’avait aucune crainte à laisser son bébé à côté de son animal de compagnie. Et cela se comprend puisque ce dernier est censé la protéger. Il ne fallait donc aucune surveillance particulière !

Mais la jeune femme ne s’attendait sûrement pas à cette situation inédite ! Alors que le chien et le bébé jouaient côte à côte, le canidé a réagi de manière agressive. Il a notamment tenté de pousser la petite Charlotte de son emplacement. La petite n’ayant pas bougé, le chien a décidé de changer de tactique !

C’est avec surprise que Catherine a vu le chien lancer son bébé par sa couche ! La petite Charlotte a atterri à quelques mètres de là. De quoi dénoter la force de ce canidé. Et cela a alerté la mère de famille. Si elle pensait que le chien était un danger pour sa fille, elle a été surprise par la découverte qu’elle a faite !

Il a sauvé le bébé !

Stupéfaite du comportement de Khan, Catherine a décidé de voir ce qui s'est passé. Et c'est la surprise pour cette mère de famille ! En effet, son chien n'a pas été agressif envers son bébé. Au contraire, ce dernier voulait tout simplement l'éloigner d'un serpent qui se trouvait dans la cour.

Un Pseudechis australis a en effet mordu le chien. Et ce dernier a voulu épargner le bébé de cette menace. L’animal de compagnie va d’urgence chez un vétérinaire afin d’obtenir les soins nécessaires.