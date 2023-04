© Elle remporte 500 000 euros à un jeu de grattage et perd son gain 5 mn plus tard !

Qui ne rêverait pas de devenir riche en un claquement de doigt ! De l’argent gagné sans effort et dont on peut profiter pleinement…tel est le rêve de toutes les personnes qui jouent à un jeu de grattage. Une jeune femme de a d’ailleurs vu son souhait se réaliser. Malheureusement, elle a dû faire face à une déconvenue très vite après. On vous explique pourquoi !

Jeu de grattage : Une chance à tenter !

Nous savons tous comment fonctionne le jeu de grattage. Alors que certains se tourneront vers un papier à gratter manuellement, d’autres technologies nous permettent désormais de jouer en ligne.

Une tactique beaucoup plus accessible et pratique ! C’est d’ailleurs pour cela que de nombreuses personnes se lancent dans une telle démarche.

Parmi les adeptes de jeu de grattage, il y a notamment une jeune femme de Tourville-La-Chapelle. Cette dernière apprécie beaucoup cela et n'hésite pas à participer régulièrement. Son rêve : gagner le maximum d'argent possible ! C'est d'ailleurs ce qui anime la plupart des adeptes de ce genre de jeu.

Il y a donc quelques temps, la jeune femme a décidé de retenter sa chance. Et c’est sur son téléphone qu’elle joue sa partie de jeu de grattage. Une habitude qu’elle a prise avec le temps. Cette date du 8 octobre 2019 restera d’ailleurs gravée dans sa mémoire !

Et pour cause, la jeune femme a eu une belle surprise sur son jeu de grattage. A titre de rappel, le montant maximum que l’on peut tirer d’un tel jeu est de 500 000 euros. Une cagnotte que l’on espèrerait tous obtenir !

C’est le jackpot !

Alors qu’elle joue sa partie de jeu de grattage, la jeune femme ne s’attend pas à la surprise qui va lui arriver. Et pourtant, elle saute de joie lorsqu’elle découvre qu’elle a fait un gain. Et pas n’importe lequel ! La joueuse aurait en effet remporté la somme de 500 000 euros grâce à sa carte ! Une somme mirobolante à laquelle elle ne s’attendait pas.

Face à cette surprise, la jeune femme décide de faire un capture d’écran de ses gains au jeu de grattage. Une preuve qu’elle décide d’ailleurs de partager avec sa mère ! Et la joie de la jeune femme est rapidement partagée avec ses proches. Malheureusement, son bonheur est de courte durée !

A titre d'information, c'est sur le jeu de grattage qu'elle a aperçu la somme gagnée. En vérifiant son compte, la somme n'est pourtant pas disponible. La jeune femme ne s'alerte toutefois pas. Elle va même jusqu'à penser que cela peut prendre un peu de temps.

Malheureusement, la déception la frappe lorsqu’elle se rend compte qu’elle n’aura jamais la somme. En effet, il semblerait qu’il s’agisse plutôt d’une erreur informatique dans le jeu de grattage. De quoi énerver la jeune gagnante ! Elle décide d’ailleurs d’aller en justice !

Jeu de grattage : litige avec la FDJ !

Qui laisserait passer la somme de 500 000 euros entre ses doigts ? Ce n’est sûrement pas cette jeune gagnante du jeu de grattage ! Après avoir compris qu’elle n’aurait pas la somme, cette dernière a d’ailleurs décidé d’aller en justice. Elle porte alors plainte contre la FDJ pour la déception qu’elle a subit et l’erreur dans le jeu.

Face à cela, la FDJ a prétexté une erreur venant du prestataire qui s’occupe du jeu de grattage. Le problème n’est donc pas de leur responsabilité. Et ce, même si la jeune femme dispose d’une preuve de son gain. Elle repart donc bredouille dans cette affaire !