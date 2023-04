© Aide exceptionnelle de la CPAM, voici quelles sont les conditions pour la recevoir

Chaque année, la CPAM se tourne vers les plus démunis pour apporter sa contribution. Cette fois-ci, elle propose une aide exceptionnelle en faveur des ménages à revenu modeste. Pour ceux qui ne connaissent pas ce coup de pouce de leur département, ce texte prodigue tous les détails ! Restez concentré !

En quoi consiste cette aide exceptionnelle de la CPAM ?

D’emblée, il faut savoir que cette aide exceptionnelle ne se focalise pas uniquement sur les cas de maladies. Il existe de nombreux autres domaines couverts par ce coup de pouce. Entre autres, l’invalidité, le handicap, la grossesse, la maternité ou l’accident de travail entrent dans la liste.

En outre, cette aide exceptionnelle de la CPAM varie selon chaque localité. Effectivement, le budget, les conditions et les prestations dépendent de chaque département. D’ailleurs, les autorités parlent d’un « secours exceptionnel ». Pour tout savoir sur ce dispositif, il vaut mieux se renseigner auprès des instances locales.

Il est également utile de connaître les différents cas de figure particuliers pour l'obtention de l'aide exceptionnelle. L'Assurance maladie permet de combler la Complémentaire santé solidaire. Elle agit aussi en cas de perte de salaire. Bien évidemment, les différents soins médicaux justifiés sont également remboursés.

Ceux qui viennent de sortir de l’hôpital ou qui sont en fin de vie peuvent aussi bénéficier de certains soins. Cela s’appelle le retour et maintien à domicile. Les personnes victimes d’une retraite forcée à cause de leur maladie jouissent aussi de cette aide financière.

Focus sur les conditions d’éligibilité !

Comme toutes les autres prestations sociales, l’aide exceptionnelle s’adresse essentiellement aux ménages à revenu modeste. Le plafond concernant le salaire dépend du contexte dans la localité, ainsi que de la situation personnelle du concerné. La CPAM est le principal décideur en ce qui concerne le montant octroyé.

Par ailleurs, le calcul du revenu éligible à cette aide exceptionnelle est assez particulier. La rémunération des couples, même s’ils ne sont pas mariés, est prise en compte dans les conditions nécessaires. Il en est de même au cas où un des enfants est déjà entré dans le monde professionnel.

Dans certains cas de figure, l’aide exceptionnelle est strictement refusée. Cela, afin d’assurer l’équité dans la redistribution de la richesse nationale. Ceux qui bénéficient d’une assistance médicale venant de l’État peuvent alors oublier de recevoir l’aide de la CPAM.

Une exigence personnelle autre que ce qui est fourni doit également être réglée par le concerné lui-même. Les suppléments de cure, la chirurgie esthétique, les frais d'obsèques ne figurent pas non plus dans les prestations remboursées. La liste est longue, alors il vaut mieux se référer au département correspondant.

L’aide exceptionnelle se tourne vers les indépendants !

L’aide exceptionnelle en faveur des indépendants s’appelle le dispositif « Help ». Cette dernière se veut une aide sanitaire, ainsi qu’un accès aux droits des entrepreneurs.

Ces derniers sont les micro-entrepreneurs, les commerçants et les artisans. Ce dispositif vise essentiellement à fournir des informations concernant les coups de pouce qu’ils peuvent obtenir.

La stratégie Help est au sein de chaque département. Logiquement, les demandes nécessaires passent sur le site Internet correspondant. Par la suite, le dossier vont vers la CAF, la CPAM, l’Urssaf ou le Carsat selon chaque cas.