© Ces 4 erreurs que tout le monde fait avec la cuisson du poulet, ne les faites plus jamais !

Découvrez sans plus tarder ces 4 erreurs que nous faisons tous avec la cuisson du poulet. Les détails dans cet article !

Le poulet rôti au four est le plat du dimanche par excellence. Il s’agit non seulement d’une recette ultra succulente, mais elle est également très facile à reproduire. Toutefois, bon nombre d’entre nous commettent les mêmes erreurs quant à sa cuisson. Ainsi, beaucoup de gens ratent son plat sans le savoir. Voici donc les quelques règles à ne surtout pas négliger pour une viande à la fois moelleuse et juteuse.

Poulet : Ces mauvaises habitudes à absolument bannir pour commencer !

Bon nombre de personnes ont une fâcheuse tendance à assaisonner leur poulet à la dernière minute. Sauf que voilà, les experts recommandent de saler la volaille bien avant sa cuisson.

Pour cette étape, assurez-vous de mettre assez de sel à l’intérieur de la carcasse tout comme sur la peau. Et pour cause, il s’agit de la meilleure manière d’obtenir un assaisonnement impeccable.

Il est également important de sortir la viande au préalable. Pour une cuisson au top, mettez de côté votre poulet au moins une heure avant de le passer au four. C'est apparemment une méthode très pratique pour éviter une situation de chocs thermiques.

Mais plus que cela, c’est aussi une technique pratique pour assurer une bonne cuisson de votre plat. Une indication à absolument tenir en compte lors de la réalisation de votre prochaine recette !

L’importance d’évaluer le temps de cuisson !

Une poignée de gens rencontrent des difficultés en évaluant le temps de cuisson. Pourtant, il s’agit d’une règle qui n’a vraiment rien de complexe. Pour obtenir une viande de poulet bien tendre, il suffit de compter une heure par kilo à 180°C.

En effet, une volaille de 1,5 kg doit être donc cuit à peu près 1h30. Par ailleurs, il existe également des consignes à respecter quant à la façon dont vous la positionnez dans le four.

Parmi les astuces les plus prisées des chefs cuisiniers, il serait préférable de poser son poulet à la verticale. Vous pouvez, en même temps, prendre une canette de bière ouverte que vous allez ensuite placer à l’intérieur de sa carcasse.

En adoptant cette astuce culinaire, vous obtiendrez une parfaite cuisson de la peau. Pour un résultat plus satisfaisant, n'hésitez pas à arroser votre préparation de sauce toutes les 15 minutes.

Poulet : Voici pourquoi vous ne devez pas servir la recette immédiatement !

Lors de la cuisson, sachez que la viande a tendance à se contracter. C’est pourquoi vous devez attendre un peu avant de proposer votre préparation à vos invités.

Ainsi, le poulet pourrait tranquillement retrouver toute sa tendresse. Et concernant la période de repos, la durée serait la même autant pour une cuisson au four qu’au barbecue.

Il convient de noter que cette règle est valable pour la cuisson de toutes les viandes. Dans le cadre d’un poulet, l’idéal serait de le laisser se reposer pendant environ 15 minutes.

C’est en effet le temps nécessaire pour qu’il puisse être bien juteux lors de la dégustation. Et en plus de cela, cette méthode permet de garder sa chaleur vu qu’il a été cuit à une température de 180°C. Des informations à prendre en considération pour une œuvre culinaire incontestable !