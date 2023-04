© Si vous voyez ces signes sur des aliments en conserve, ne les consommez surtout pas !

Les aliments en conserve sont littéralement partout dans les rayons des supermarchés. Et si vous en avez acheté récemment, nous vous incitons à lire cet article jusqu’à la fin. Le fait de négliger ces quelques détails pourrait avoir un impact négatif sur votre santé globale. Voici donc les mesures à prendre absolument pour toujours être au top de sa forme. C’est dans les lignes qui vont suivre !

Aliments en conserve : Ces détails auxquels il faut être très vigilant !

Nous savons tous forcément à quel point les aliments en conserve peuvent nous faciliter la vie. En effet, ils nous proposent une alternative très pratique dans plusieurs situations. On peut, par exemple, faire appel à ces produits lorsque nous sommes pressés.

Ou encore, quand l’envie de cuisiner n’est pas présente. D’ailleurs, près de 81% des Français consomment des légumes en conserve d’après un sondage fait en 2021.

Manger des aliments en conserve est ainsi une habitude pour certaines personnes vivant dans l'Hexagone. Toutefois, il est important de faire attention quant à leur consommation.

Et pour cause, vous pourriez tomber sérieusement malade si vous négligez les vérifications ci-après. Sans plus tarder, découvrez donc les points essentiels à tenir en compte pour rester en bonne santé !

» La bactérie est présente un peu partout «

Consommer des aliments en conserve peut être nocif pour notre organisme. Et pour cause, la Clostridium botulinum est souvent présent ! Il s’agit d’une toxine qui peut engendrer une maladie rare, soit le botulisme.

Océane Sorel, une virologiste qualifiée, a dernièrement éclairci le sujet depuis son compte Instagram. Et d’après ses dires, » la bactérie est présente un peu partout dans l’environnement sous forme de spores « .

La bactérie dans les aliments en conserve peut parfois se montrer très résistante. Ainsi, elle peut » survivre puis germer plus tard, lorsque des conditions s’y prêtent « . Selon les explications de la jeune femme, on observe souvent ce type de contamination depuis les boîtes de conserve.

Et plus précisément, » celles qui contiennent des aliments acides « . Il faut donc ouvrir l'œil sur des produits tels que le maïs, les asperges ou encore les haricots verts.

Aliments en conserve : Quel est donc le moyen de précaution le plus efficace ?

La meilleure manière d’éviter le risque de contamination est de bien vérifier les boîtes des aliments en conserve. C’est en effet la précaution majeure à prendre avant toute consommation/achat.

Ne consommez pas le produit si vous remarquez sur son récipient des traces de fissures ou » de toute autre déformation suspecte « . La professionnelle considère ces détails comme des indications de contamination !

Il convient de noter que les aliments en conserve ne sont pas les seuls denrées alimentaires menacées par cette bactérie. Autrement dit, d’autres nourritures peuvent aussi bien en être la source. On pense, par exemple, aux charcuteries artisanales ou encore aux poissons séchés.

D’ailleurs, ces derniers font souvent l’objet d’un rappel produit. Voilà donc les instructions auxquelles il faut faire attention avant de consommer ces aliments en boîte. Des informations délicates que vous devez absolument partager à vos proches pour les tenir informés des risques !