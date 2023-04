© Déclaration d’impôts : voici à quelles sanctions vous vous exposez en cas d’erreur

Il n’est pas toujours facile de faire sa déclaration d’impôts. Le document contient de nombreuses rubriques assez spécifiques qui pourraient induire le concerné en erreur. C’est d’autant plus vrai pour ceux qui le font pour la première fois. Cet article expose les risques liés aux éventuelles irrégularités dans le formulaire. Focus !

Les dates pour la déclaration d’impôts sont officiellement sorties !

Le 13 avril 2023 marque le début de la déclaration d’impôts pour tous les ménages. Néanmoins, il existe certains délais selon la localisation de chaque foyer fiscal. L’objectif est de mieux analyser la situation de tout un chacun par rapport à ce qu’il doit à l’État.

Ceux qui habitent en zone 1 doivent faire leur déclaration d’impôts entre le 13 avril et le 25 mai 2023. De la même manière, le deadline imposé à ceux qui résident en zone 2 est fixé du 13 avril au 1er juin 2023. Les habitants de la zone 3 ont entre le 13 avril et le 8 juin pour remplir leur formulaire.

Il existe deux méthodes spécifiques pour faire sa déclaration d’impôts ! La première consiste à se rendre sur le site officiel afin de remplir les rubriques correspondantes. Pour ce faire, il suffit de se créer un espace personnel avant d’indiquer toutes les informations. À lire Taxe d’habitation supprimée : ne faites surtout pas cette erreur en déclarant vos impôts

La deuxième méthode est la déclaration au format papier. Parmi les rémunérations à renseigner figurent les revenus fixes ou fonciers, les allocations en tous genres et bien d’autres. Par la suite, il faut envoyer le document au Centre des Finances publiques.

Que se passe-t-il en cas d’erreur ?

Bien évidemment, des pénalités peuvent survenir au cas où des erreurs s’immiscent dans la déclaration d’impôts. Toutefois, certaines erreurs n’affectent pas le montant des impôts qu’il faut régler. Ainsi, le concerné ne risque aucune sanction. Dans tous les cas, la vérification est de mise !

Certaines fautes sont assez récurrentes, surtout si le foyer fiscal ne dispose pas des informations nécessaires. Par exemple, il faut spécifier la présence ou non d’un téléviseur dans la maison. L’augmentation des charges liées à la garde des enfants doit également être renseignée.

Il est tout de même possible de rattraper l’erreur lors de la déclaration d’impôts ! Pour ce faire, il faut effectuer une déclaration rectificative avant la clôture du délai. De cette manière, la pénalisation ou les majorations ne sont pas appliquées.

Le droit à l’erreur ne concerne pas uniquement la déclaration d’impôts ! En effet, cette mesure est également possible pour les allocations de la CAF, l’Urssaf et bien d’autres. L’essentiel est que le postulat de bonne foi soit vérifiable et effectif. À lire Rappels produits en France : la liste des aliments concernés cette semaine dévoilée

Une fausse déclaration d’impôts provoque de nombreux problèmes !

L’administration décide d’une intention frauduleuse ou non de la part du concerné. Il n’y a aucun problème si le foyer fiscal a simplement omis quelque chose dans sa déclaration d’impôts. Mais en cas de mauvaise foi, les responsables peuvent lancer des poursuites judiciaires.

Par ailleurs, le ménage peut également risquer des intérêts de retard au cas où le concerné commet délibérément l’erreur. Le taux correspondant est d’environ 0,20%. Néanmoins, tout dépend de la décision prise par les instances fiscales.